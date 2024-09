Bizar: René van der Gijp voorspelt walgelijke actie al vier dagen van tevoren

René van der Gijp zag het wangedrag van in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en AZ wel aankomen. In de podcast KieftJansenEgmondGijp zei Van der Gijp maandag dat hij ‘er niet van zou opkijken’ als Kramer een tegenstander een ‘stoot op z’n kin’ zou geven. Dat gebeurde vrijdag ook.

“Volgende week heb je RKC tegen AZ. Stel je voor dat Michiel Kramer opeens die voorstopper een stoot op z’n kin geeft. Daar zou ik niet gek van opkijken. Jij?”, vroeg Van der Gijp aan Wim Kieft. Vermoedelijk doelde Van der Gijp op Wouter Goes, de centrumverdediger van AZ die vaak het bloed onder de nagels vandaan haalt van tegenstanders. Kramer gaf weliswaar niet Goes een tik, maar deelde wel een elleboogstoot uit aan twee andere AZ’ers, nadat hij in de pauze was ingevallen.

De eerste minuut van de tweede helft was nog niet verstreken of Kramer had zijn elleboog al op het gezicht van de Japanner Seiya Maikuma geplant. De overtreding had Kramer direct rood op kunnen leveren, maar daar wilde de VAR niet aan. Na 71 minuten kreeg de spits alsnog zijn verdiende loon, toen Peer Koopmeiners het slachtoffer werd van wéér een elleboogstoot. Scheidsrechter Rob Dieperink gaf in eerste instantie een tweede gele kaart, maar koos na het bekijken van de beelden alsnog voor een directe rode kaart.

‘Profetische woorden van Van der Gijp’

De voorspelling van Van der Gijp werd maandagavond besproken bij Vandaag Inside. Tafelgast Özcan Akyol noemde de woorden van de oud-aanvaller ‘profetisch’. “Nou, dat niet, maar hij hoeft het ook niet meteen te doen!”, lachte Van der Gijp. “Hij kan het ook drie weken uitstellen, natuurlijk. Het gaat helemaal nergens over dit. Dit slaat toch nergens op?” Maandag werd Kramer geschorst voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.

