Bondscoach Portugal trekt na 45 minuten tegen Schotland pijnlijke conclusie

Bondscoach Roberto Martínez van Portugal dacht het thuisduel met Schotland in de Nations League prima zonder te kunnen beginnen, maar zijn ploeg kon in de eerste helft weinig tot geen potten breken. De Schotten leidden na 45 minuten met 0-1, waardoor Martínez zich bij aanvang van het tweede bedrijf al genoodzaakt zag om Ronaldo binnen de lijnen te brengen.

De topschutter was tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland het mikpunt van kritiek. Hij haalde bij lange na niet het niveau dat de voetbalwereld van hem gewend is, maar bondscoach Martínez liet zijn grote ster desondanks staan. Zowel tijdens als na het toernooi in Duitsland vroeg men zich af of Martínez nog wel langer een beroep moest blijven doen op Ronaldo. Als het aan de speler zelf ligt, stopt hij voorlopig nog niet bij de nationale ploeg en verschijnt hij ‘gewoon’ in elke wedstrijd aan de aftrap.

Ronaldo was afgelopen donderdag met een doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Kroatië - tevens zijn 900e treffer in zijn loopbaan - nog belangrijk voor zijn land, maar moest een paar dagen later tegen Schotland in eerste instantie genoegen nemen met een plek op de bank. Ronaldo zag vanaf de zijkant lijdzaam toe hoe zijn teamgenoten er zonder hem een potje van maakten. Schotland ging dankzij een rake kopbal van Scott McTominay met een 0-1 voorsprong aan de thee. Ronaldo liep zich in de slotfase van de eerste helft al warm en maakte bij aanvang van het tweede bedrijf dus zijn rentree. Het experiment van Martínez, zónder Ronaldo spelen, kan voorlopig dus de prullenbak in.

