Cristiano Ronaldo komt na 900ste treffer met een bijzondere uitspraak over het WK winnen

scoorde donderdagavond zijn negenhonderdste doelpunt van zijn professionele carrière. De Portugese superster was zichtbaar geëmotioneerd en kwam na afloop met een bijzondere uitspraak over het winnen van WK. Zo stelde hij het EK winnen met Portugal gelijk met het winnen van de wereldtitel met een ander land.

“Ik wist dat het eraan zat te komen”, aldus een emotionele Ronaldo in gesprek met het Portugese RTP3. “Dit betekent heel veel voor me. Ik wilde dit al heel lang bereiken. Maar ik voelde dat het zou lukken, aan de manier waarop ik speelde.”

Na zijn doelpunt was Ronaldo helemaal door het dolle heen. In plaats van zijn gebruikelijke ‘Siuuu’ stortte hij ter aarde. “Ik werd overmand door emoties”, geeft hij toe. “Alleen ik weet hoe moeilijk het is om zo hard te werken, dagelijks, om een negenhonderdste doelpunt te kunnen maken. Het is een uniek moment in mijn carrière.'

Carrière compleet voor Ronaldo

Ronaldo won in zijn carrière al vele prijzen, maar door zijn negenhonderdste treffer is zijn carrière nu compleet volgens de 39-jarige spits. Hij sprak dan ook uit dat niets meer ontbreekt. “Ik heb een Europese titel. Als je dat met Portugal lukt, is dat hetzelfde als dat je een WK met een ander land wint. Prijzen motiveren me niet meer. Plezier in voetbal en records wel. Ik breek geen records, ze achtervolgen me. Ik zal voor altijd blijven”, besluit hij.

