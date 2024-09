Cristiano Ronaldo bereikt in Nations League-duel met Kroatië prachtige mijlpaal

heeft donderdagavond in de Nations League-wedstrijd van Portugal tegen Kroatië een bijzondere mijlpaal bereikt. De Portugese superster maakte zijn 900ste doelpunt van zijn professionele carrière in het Estádio da Luz in Lissabon.

De Portugezen kwamen in de wedstrijd tegen Kroatië al na zeven minuten op voorsprong. Na een fraaie steekpass van Bruno Fernandes werkte rechtsback Diogo Dalot tegen de touwen. Na 34 minuten was er dan het hoogtepunt van Ronaldo. Na een strakke voorzet van Nuno Mendes werkte de spits zijn 900ste doelpunt tegen de touwen. Het was nog even billen knijpen omdat de VAR het doelpunt onder de loep nam, maar na een tiental seconden kwam het verlossende antwoord voor Ronaldo: dat het doelpunt werd goedgekeurd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Cristiano Ronaldo krijgt bijzondere onderscheiding: ‘Voorbestemd de tand des tijds te doorstaan’

Ronaldo maakte in zijn imposante profcarrière de meeste doelpunten voor Real Madrid: 450. Daarnaast was hij 145 keer trefzeker voor Manchester United, 101 keer voor Juventus, 68 maal voor zijn huidige club Al-Nassr, vijfmaal voor Sporting en daarnaast scoorde hij 131 treffers voor het Portugese nationale team.

LEES OOK: ESPN komt met lijst van beste sporters: Ronaldo buiten top tien, vrouwelijke voetballers boven Zidane

Ronaldo wil altijd basisspeler zijn

Eerder deze week liet de inmiddels 39-jarige Ronaldo weten nog niet van plan te zijn om te stoppen als international. Als het aan hemzelf ligt, dan blijft hij ook nog altijd verzekerd van een basisplaats in de nationale ploeg. “Wat mij betreft, zou ik altijd basisspeler moeten zijn”, was de duidelijke boodschap van Ronaldo aan bondscoach Roberto Martinez.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Privé komt met bizar verhaal over Bas Nijhuis: 'Screenshots van allerlei appjes die hij naar haar gestuurd heeft'

Bas Nijhuis, scheidsrechter in de Eredivisie, staat in de Privé met een bizar verhaal van zijn vermeende minnares. Ook Johan Derksen reageert.