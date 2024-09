Cristiano Ronaldo heeft duidelijke boodschap: ‘Ik zou altijd basisspeler moeten zijn’

is nog niet van plan om te stoppen als international van Portugal. Sterker nog, de 39-jarige Portugese superster is van mening dat hij nog altijd verzekerd hoort te zijn van een basisplaats in de nationale ploeg.

Bondscoach Roberto Martinez selecteerde Ronaldo ondanks zijn leeftijd ‘gewoon’ voor de Nations League-duels van Portugal tegen Kroätie en Schotland. De aanvaller zelf is ook nog lang niet van plan om te stoppen en heeft zelfs een duidelijke boodschap voor de keuzeheer van de Portugezen. “Wat mij betreft, zou ik altijd basisspeler moeten zijn”, aldus Ronaldo, die zich vooralsnog niet bezighoudt met een rol als invaller. "Ik zal mezelf altijd zien als basisspeler, maar ik zal iedere beslissing respecteren. Dat heb ik bij al mijn clubs gedaan.'”

Ronaldo denkt nog altijd dat hij van toegevoegde waarde is voor Portugal. Zolang dat het geval is, is hij niet van plan om zijn afscheid als international aan te kondigen. “Nu voel ik dat ik nog meer in de tank heb. Maar ik zal de eerste zijn die het toegeeft als dat niet meer zo is en dan vertrek ik ook meteen”, is hij eerlijk.

Gaat Ronaldo door tot het WK 2026?

Ronaldo is bij Portugal momenteel recordinternational. Sinds zijn debuut op 20 augustus 2003 speelde hij liefst 212 interlands voor de Portugezen, daarin was hij 130 keer trefzeker. In totaal was de inmiddels 39-jarige aanvaller actief op zes EK’s en vijf WK’s. Mogelijk komt daar dus nog een zesde WK bij. Ronaldo is bij aanvang van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico 41 jaar. In 2016 beleefde Ronaldo het absolute hoogtepunt van zijn interlandcarrière met het winnen van de Europese titel.

