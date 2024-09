Janssen heeft slecht nieuws na scoringsdrift Ronaldo: 'Dit is niet te evenaren'

Theo Janssen is vol lof over . De Portugese spits maakte in het Nations League-duel met Kroatië zijn 900ste doelpunt in zijn profcarrière. De oud-voetballer van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax is dan ook onder de indruk van de Portugese superster

“Goede goal”, erkent Janssen bij Ziggo Sport. Al had Ronaldo eerder in de wedstrijd al zijn 900ste treffer kunnen maken. “Hij had daarvoor nog een goede mogelijkheid met een schot met links die werd gered door de keeper”, vertelt de analist, die vervolgens de treffer analyseert. “Dit is gewoon de loopactie, het loeren: waar moet ik zijn om gevaarlijk te kunnen zijn. Dat zie je eigenlijk continu. Bij het doelpunt wacht Ronaldo in de as, zodra de bal naar de zijkant gaat dan zie je bij hem altijd wel dat hij bezig is met waar hij de bal wil hebben. Hij seint nog een beetje, er volgt een fantastische voorzet en dan laat hij hem heel goed op zijn voet vallen waardoor hij binnenvliegt.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Cristiano Ronaldo krijgt bijzondere onderscheiding: ‘Voorbestemd de tand des tijds te doorstaan’

“Mooi die emotie ook”, vervolgt Janssen, die de scoringsdrift van Ronaldo ‘bizar’ vindt. “Dan ben je 39 jaar, bijna veertig jaar. Die man heeft nog steeds honger weet je. Hij wil steeds meer. Wat hij al zegt: ik wil er nu duizend maken. Dus dat is een mooi doel nu”, beseft de oud-voetballer en analist.

Doelpuntenaantal van Ronaldo te evenaren?

Of het aantal doelpunten van Ronaldo ooit te evenaren is? “Je kijkt natuurlijk naar de competities om je heen. Je hebt ene Haaland die er ook regelmatig eentje binnenschiet”, aldus Janssen, die van presentator Bas van Veenendaal de naam van Messi aangereikt krijgt. “Daar zit toch wel een afstandje tussen nu, dus dat gaat hem niet meer worden. Ik denk dat dit niet te evenaren is.”

Haaland loopt voor op Ronaldo

Van Veenendaal benadrukt vervolgens dat Erling Haaland op zijn leeftijd voorloopt qua doelpunten op Ronaldo. “Ik denk dat dat ook te maken heeft met het type speler die Ronaldo was”, reageert Janssen. “Hij speelde bij Sporting en bij Manchester United in het begin aan de zijkant. Hij was vooral een technische voetballer die het ook moest hebben van trucjes, voorzetten en dat soort dingen. De laatste periode na United is hij als spits gaan spelen. Hij kwam veel in de spits en toen is hij op zoek gegaan naar goals. Dan zie je gewoon dat hij alles kan voor de goal.”

LEES OOK: ESPN komt met lijst van beste sporters: Ronaldo buiten top tien, vrouwelijke voetballers boven Zidane

‘Ronaldo gaat er waarschijnlijk duizend maken’

De ontlading van Ronaldo na zijn 900ste doelpunt zegt volgens Janssen genoeg. “Ik denk dat je die honger ook nodig hebt om dit te kunnen bereiken. Er zijn heel veel spelers die heel snel tevreden zouden zijn. Bijvoorbeeld na honderd of tweehonderd goals. Deze man is gewoon nooit tevreden en wil altijd meer. Daarom heeft hij er ook 900 gemaakt en gaat hij er waarschijnlijk ook duizend maken”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp krijgt tik op de vingers en laat niets meer van zich horen

René van der Gijp heeft achter de schermen een tik op de vingers gekregen.