'Als Veerman dit doet, dan krijgt hij in Nederland van alles over zich heen'

Maarten Wijffels is van mening dat de kritiek op best fors mag zijn. De middenvelder van Manchester United schoot woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Twente weliswaar prachtig raak, maar verspeelde in de tweede helft zeer knullig de bal en leidde daarmee de gelijkmaker in. overkwam vorige week tegen Juventus vrijwel precies hetzelfde en kreeg daardoor ‘van alles’ over zich heen in Nederland.

Eriksen leek vorige maand nog helemaal geen perspectief te hebben bij Manchester United. Erik ten Hag deed in de eerste drie officiële wedstrijden geen beroep op de Deense middenvelder en in de kraker tegen Liverpool (0-3 nederlaag) mocht hij slechts een paar minuten meedoen. Eriksen werd tijdens de transferwindow in verband gebracht met Ajax en Anderlecht, maar van een vertrek uit Manchester was geen moment sprake. De spelmaker had er vertrouwen in dat hij zijn kans nog wel zou krijgen. Wat blijkt: sinds de interlandperiode verscheen Eriksen in vier opeenvolgende duels aan de aftrap.

Woensdagavond was Eriksen dus trefzeker tegen FC Twente, nadat hij vorige week al tweemaal raak trof in de EFL Cup. Hij schoot Manchester United na een moeizaam eerste halfuur op geweldige wijze op voorsprong. In de tweede helft was er echter een negatieve hoofdrol voor hem weggelegd. Eriksen draaide zichzelf op eigen helft in de problemen en liet zich de bal ontfutselen door Sam Lammers, die vervolgens de 1-1 tegen de touwen schoot. Wijffels wist niet wat hij zag. “Eriksen maakt dan een mooie goal en verspeelt dan zo de bal… Als Veerman het doet, dan krijgt hij hier in Nederland van alles over zich heen. Eriksen moet dat in Engeland dan ook maar krijgen, want het was wel heel knullig”, zo zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Het probleem van Manchester United

Veerman ging negen dagen geleden pijnlijk in de fout tegen Juventus. De middenvelder van PSV werd door landgenoot Teun Koopmeiners eenvoudig van de bal gezet en luttele tellen later lag de 3-0 in de touwen. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Manchester United had na de gelijkmaker van Lammers nog de tijd om de winnende te maken en was er ook nog wel dichtbij, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Volgens Wijffels heeft Ten Hag weinig tot geen spelers die zo’n wedstrijd dan nog naar zich toe kunnen trekken. “United heeft een probleem. Ze hebben voorin bijna geen scorend vermogen. Van Joshua Zirkzee zagen we echt wel weer wat we wisten, dat het een vaardige speler is. Maar het is geen jongen die uit het niets jou naar de winnende goal schiet. Dat heeft hij niet in zich”, zo klinkt het.

En dan worstelt Marcus Rashford al tijden met zijn vorm. Rashford was tijdens het eerste seizoen onder Ten Hag nog dertig keer trefzeker, maar bleef in de voorbije jaargang steken op acht treffers. Dit seizoen staat de teller vooralsnog op drie doelpunten, waarvan twee tegen FC Barnsley. “Dat is ook wel pijnlijk om te zien”, zo stelt Wijffels. “Dat is het probleem van die club. Vroeger hadden ze daar Van Nistelrooij in de spits, die schoot ze er wel even in. Van Persie, Berbatov; dat waren goochelaars op de vierkante meter en die konden ook uit het niets een wedstrijd beslissen. Die hebben ze nu helemaal niet. Het was wel heel mager.”

