David Neres na thuiswedstrijd Napoli slachtoffer van gewapende overval

is na afloop van zijn tweede wedstrijd voor Napoli het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Dat schrijft zijn vriendin Kira Winona op haar Instagram. Neres had zaterdagavond met een assist op de winnende nog een groot aandeel in de overwinning van Napoli op Parma (2-1).

De Braziliaan, die tussen 2017 en 2022 onder contract stond bij Ajax, maakte onlangs de overstap van Benfica naar Napoli. Neres was tijdens zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen Bologna met een assist meteen van waarde voor zijn nieuwe werkgever. De vleugelspeler kwam zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Parma als invaller binnen de lijnen. De Napolitanen keken op dat moment nog tegen een 0-1 achterstand aan, maar na een rode kaart voor de doelman van Parma, dat al was uitgewisseld en daardoor een veldspeler het keepersshirt moest laten aantrekken, en dankzij doelpunten van Romelu Lukaku en André-Frank Zambo Anguissa werd er toch nog gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

Neres had met een assist op de winnende van Zambo Anguissa een groot aandeel in de tweede zege van dit seizoen, maar beleefde na afloop dus een angstaanjagend moment. Zijn vriendin Winona verontschuldigt zich op Instagram dat hij geen tijd nam voor de supporters. Ze legt uit dat ze waren overvallen en hun auto flink beschadigd was. Volgens Italiaanse media vond de overal plaats rond het Stadio Diego Armando Maradona, het onderkomen van Napoli. Twee criminelen op een motor zouden met de kolf van een pistool de ramen van de auto van Neres hebben ingetikt. Neres en zijn vriendin werden vervolgens onder schot gehouden en de voetballer werd gedwongen een kostbaar horloge af te staan.

Het lokale radiostation Kiss Kiss Napoli meldt op X dat Neres het ‘goed’ maakt, maar wel erg is geschrokken. Op hetzelfde medium circuleren beelden van de auto van de oud-speler van onder meer Ajax, Shakthar Donetsk en Benfica en zijn aankomst bij een hotel. Te zien is dat de ruit aan de linkerkant van de auto inderdaad behoorlijke schade heeft opgelopen.

😱| ÚLTIMA HORA: David Neres fue asaltado en las afueras de Maradona. Ventanillas del coche rotas: el futbolista está bien, pero muy asustado, ya ha vuelto al hotel.



🗞️ @kisskissnapoli pic.twitter.com/f0xwMdpQfu — Universo Napoli (@UniversoNapoli) August 31, 2024 😱| La llegada de David Neres al Hotel Parker tras ser atracado a punta de pistola.



🎥 @Highlander_0405



pic.twitter.com/Xeg7U1Riuu — Universo Napoli (@UniversoNapoli) August 31, 2024