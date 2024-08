Ziggo Sport-commentator baart opzien met opmerking over uiterlijk David Neres

Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis baarde zondagavond nogal wat opzien met een opmerking over . De Braziliaan maakte vorige week de overstap van Benfica naar Napoli en debuteerde in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Bologna (3-0) in het blauwe shirt. Schelvis vond het echter nodig om eerst een opmerking te maken over de verschijning van Neres.

Verleden week kwam er een einde aan het huwelijk tussen Benfica en Neres. De Braziliaan arriveerde in de zomer van 2022 in Lissabon, won daar een landstitel en reikte tot de kwartfinales van de Champions League. Hij worstelde in het afgelopen seizoen met blessures en was daardoor lang niet onomstreden. Neres mocht vertrekken en vond vorige week in Napoli een nieuwe werkgever, alweer zijn derde na zijn vertrek bij Ajax begin 2022 (Shakthar Donetsk, Benfica en dus Napoli).

Een paar dagen na zijn komst verscheen Neres al voor het eerst binnen de lijnen bij de Italiaanse kampioen van 2023. Schelvis baarde vervolgens opzien met een nogal opmerkelijke uitspraak. “Het is niet zo dat ze hem net wakker hebben gemaakt, maar je weet nou eenmaal wat zijn oogomslag is”, zo zei de commentator van Ziggo Sport toen Neres het veld van het Stadio Diego Armando Maradona had betreden. Schelvis noemde Neres even later ook nog een ‘heerlijke voetballer’.

De voormalig Ajacied zal zijn debuut voor Napoli niet snel vergeten. In de paar minuten die hij kreeg - hij viel in de 88e minuut in - was hij direct belangrijk. Neres verzorgde de assist voor de 3-0 van Giovanni Simeone. Daardoor boekte Napoli uiteindelijk een ruime zege, een week na de pijnlijke nederlaag tegen Hellas Verona met dezelfde cijfers.

