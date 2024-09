'Real Madrid-icoon Raúl moet diep gezonken grootmacht terug naar de top brengen'

Raúl González Blanco, kortweg Raúl, is in beeld om de gevallen grootmacht Schalke 04 er bovenop te gaan helpen. Het clubicoon van Real Madrid was in zijn nadagen als speler twee jaar actief bij Die Königsblauen en heeft momenteel het reserveteam van Real onder zijn hoede.

Schalke verraste vriend en vijand door Raúl in 2010 transfervrij over te nemen van De Koninklijke. Bij Real was de inmiddels 47-jarige Spanjaard uitgegroeid tot een ware legende, door in 741 wedstrijden niet minder dan 323 keer te scoren. Met de Spaanse grootmacht won Raúl onder meer zes landstitels, driemaal de Champions League en viermaal de Spaanse Supercup.

In Gelsenkirchen toonde Raúl tussen 2010 en 2012 aan nog altijd mee te kunnen op het hoogste niveau. Namens Schalke trof de Spanjaard veertig keer doel in 98 wedstrijden, alvorens hij zijn loopbaan verder afbouwde in Qatar (Al-Sadd) en de Verenigde Staten (New York Cosmos). Bij die laatste club beëindigde hij zijn carrière in 2015, om drie jaar later zijn trainersloopbaan op te starten in Madrid, waar hij sinds 2019 de Castillia-ploeg onder zijn hoede heeft.

Zowel BILD als Kicker meldt dat Raúl nu op de radar van Schalke 04 is verschenen. De club, in 1997 onder leiding van Huub Stevens nog winnaar van de UEFA Cup en in 2018 nog Champions League-deelnemer, is inmiddels (weer) afgezakt naar de 2. Bundesliga. Afgelopen vrijdag verloor de club op eigen veld van SV Darmstadt 98 (3-5), wat zowel de Belgische trainer Karel Geraerts als zijn landgenoot, technisch directeur (en oud-Schalke-speler) Marc Wilmots de kop kostte. Raúl is naar verluidt 'niet gelukkig' met de mogelijkheden om zich bij Real verder te ontwikkelen als coach, waardoor een nieuwe overstap naar Schalke weleens uitkomst zou kunnen bieden. Bovendien was CEO Matthias Tillmann van de roemruchte club afgelopen weekend in Madrid, al is niet duidelijk of dat te maken had met een mogelijke move voor Raúl.

