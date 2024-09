'Belachelijke' situatie bij Ajax: 'Alex Kroes had zijn vinger op moeten steken, waarom laat je die jongen gaan?'

Valentijn Driessen verbaast zich over de grote verscheidenheid aan nationaliteiten binnen de technische staf van Ajax. Hoofdtrainer Francesco Farioli, zelf van Italiaanse komaf, kreeg na zijn aanstelling van technisch directeur Alex Kroes volop de gelegenheid een bont gezelschap aan stafleden in dienst te nemen. "Belachelijk", meent de journalist.

Zaterdag verschijnt in de Telegraaf een artikel over het internationale gezelschap waarmee Farioli zich heeft omringd in de Johan Cruijff ArenA, zo onthult Mike Verweij in de podcast Kick-Off van diezelfde ochtendkrant. "Er zit een Italiaan in, een Spanjaard, een Fin, een Engelsman, een Turk én een Nederlander", somt de clubwatcher op. "Het was aanvankelijk de bedoeling om de nieuwe trainer één assistent mee te laten nemen. Maar het was zo'n gigantische chaos dat Ajax heeft besloten een 'eilandje' binnen de club te creëren. Ajax heeft er bewust voor gekozen om Farioli zijn eigen team mee te laten nemen, om hem in alle rust en los van alle emotie te kunnen laten werken. Dat is het idee erachter", legt Verweij uit.

"Daarom hebben ze ingestemd met zoveel assistenten. Zes assistenten, of eigenlijk vijf, want Dave Vos zat al bij Ajax. Het is eigenlijk van de zotte", vervolgt Verweij. "Belachelijk gewoon", komt Driessen met een vergelijkbaar oordeel. "Alsof er in Nederland geen looptrainers rondlopen die meekunnen om het niveau van Ajax wat omhoog te tillen. Dit is ook gewoon een drogreden; Farioli heeft het natuurlijk bedongen bij de contractonderhandelingen. Dat hij zijn eigen staf wil meenemen. Anders zeg je gewoon tegen hem: Joh, je moet blij zijn dat je bij Ajax mag komen werken, anders gaan we gewoon een deur verderop. Mensen met een Ajax-achtergrond zitten er totaal niet in de staf, zeker niet met een spelersachtergrond", stipt Driessen vervolgens aan.

Verweij komt vervolgens met een kanttekening: "Ik zei niet voor niets dat het eigenlijk van de zotte is, maar het is ook een beetje uit nood geboren. Ajax had Jelle ten Rouwelaar als keeperstrainer. Die was er precies een dag, geloof ik", lacht de clubwatcher. Ten Rouwelaar besloot de Amsterdammers afgelopen zomer razendsnel te willen verlaten toen Manchester United zich voor hem meldde, waarop Ajax hem geen strobreed in de weg legde en voor een bescheiden vergoeding afscheid nam. Driessen vindt dat een grote fout: "Tóén had Alex Kroes zijn vinger op moeten steken en had hij moeten zeggen: Jij kan willen wat je wil, maar je blijft gewoon bij Ajax! Waarom laat je die jongen gaan, voor een ton? ", fulmineert de chef voetbal. Verweij legt uit: "Kroes staat op het standpunt: iemand die niet bij Ajax wil werken, die rot maar lekker op."

