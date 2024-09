Oranje imponeert Duitse media: 'Spelvreugde, frivoliteit en passie voor het voetbal'

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond tegen Bosnië en Herzegovina grote indruk gemaakt op de media in Duitsland, het land dat komende dinsdag de volgende tegenstander in de Nations League is. Oranje zegevierde in Eindhoven met 5-2, maar het had volgens onze Oosterburen ook zomaar een nóg veel grotere overwinning kunnen zijn.

"Spelvreugde, frivoliteit en passie voor het voetbal", kenmerkt tijdschrift Kicker de ruime zege van Oranje. De uitslag deed feitelijk geen recht aan de krachtsverhoudingen op het veld, zo vindt men: "Door een flinke portie slaperigheid in de verdediging kwam Oranje ondanks een groot aantal kansen 'slechts' tot 5-2", leest het.

Het Duitse Sport1 zag Oranje 'spannend, aanvallend voetbal' op de mat leggen tegen de Bosniërs. De zender zoomt in op twee Nederlandse hoofdrolspelers die een connectie hebben met de Bundesliga: "Voormalig Bayern München-speler Joshua Zirkzee bezorgde de duidelijk superieure gastheren bij zijn basisdebuut al vroeg een voorsprong, toen hij een voorzet van RB Leipzig-speler Xavi Simons in de twaalfde minuut verlengde met het achterhoofd." De 2-1, die Tijjani Reijnders op aangeven van Zirkzee maakte, noemt Sport1 'welverdiend'.

Duitsers freewheelen naar ruime zege op Hongarije

Terwijl Oranje afrekende met Bosnië, zorgden de Duitsers een kleine honderd kilometer oostelijker óók voor een vijfklapper. In Düsseldorf rekende die Mannschaft van bondscoach Julian Nagelsmann af met het arme Hongarije, dat een 5-0 nederlaag moest slikken. Niclas Füllkrug tekende na een klein halfuur voor de 1-0, waarna de Duitsers in de tweede helft via Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic en Kai Havertz (penalty) verder uitliepen. Dinsdag staan Nederland en Duitsland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegenover elkaar in speelronde twee van de Nations League. De aftrap wordt verricht om 20.45 uur.

