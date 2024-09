Dumfries maakt onverwachtse keuze over contract bij Inter

gaat toch bijtekenen bij Internazionale. De Nederlandse rechterwingback kan de laatste tijd op minder speelminuten rekenen van trainer Simone Inzaghi en stuurde deze zomer naar verluidt aan op een vertrek. Nu lijken beide partijen er toch uit te zijn.

Dumfries was in zijn eerste drie seizoenen bij Inter vaste basisspeler, maar speelt dit jaar minder. Matteo Darmian krijgt vaak de voorkeur van trainer Inzaghi. Een overstap naar Manchester United leek daardoor tot de mogelijkheden te gaan behoren, maar dat gaat er voorlopig niet van komen. Dumfries gaat in Milaan namelijk bijtekenen tot medio 2028. Bovendien haalde Erik ten Hag oude bekende Noussair Mazraoui naar Manchester.

Er heerste lange tijd onzekerheid over het contract van Dumfries. Zijn huidige contract loopt in 2025 af en de club en speler zijn al zo'n anderhalf jaar in gesprek over een nieuwe verbintenis. Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad zet Dumfries na vele onderhandelingen volgende week een handtekening onder een verlenging.

Sinds het begin van dit jaar stond de oud-PSV'er slechts acht keer in de basis in de Serie A. En ook in het eerste Champions League-duel van dit seizoen, uit bij Manchester City, startte Dumfries niet. Darmian krijgt vaak de voorkeur, al valt Dumfries in praktisch elke wedstrijd waar hij beschikbaar voor is, in.

