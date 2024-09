Edgar Davids is vorig seizoen als trainer aangeboden in de Keuken Kampioen Divisie

Edgar Davids is een jaar geleden aangeboden als trainer van TOP Oss, zo onthult technisch directeur Linton Posthumus van de Ossenaren bij FC Afkicken. De beleidsbepaler van de Brabantse club is het gesprek niet aangegaan met Davids, aangezien hij op dat moment al een trainer had.

In de speciale aflevering rondom Deadline Day van FC Afkicken worden er spelers besproken die aan verschillende clubs zijn aangeboden. Peter Bijvelds, voormalig technisch directeur van De Graafschap, onthult onder meer dat Jürgen Locadia vorige winter is aangeboden aan de Doetinchemmers. Posthumus, momenteel technisch manager bij TOP Oss, komt vervolgens ook met een naam en dat is een hele opvallende.

"Dat was vorig jaar, toen werd een oud-voetballer aangeboden als trainer. Dat was Edgar Davids", zegt Posthumus, waarna presentator Neal Petersen hem met verbazing vraagt of hij daar nee op heeft gezegd: "We hadden Ruud Brood toen al als trainer", reageert Posthumus, die daarom ook niet het gesprek aan is gegaan met Davids: "We hadden al een trainer, dus dan is het zinloos om het gesprek aan te gaan", legt de beleidsbepaler uit.

Momenteel is Davids niet actief als trainer, maar in het verleden is hij in verschillende functies actief geweest in de voetballerij. De voormalig international van het Nederlands elftal was assistent van Louis van Gaal tijdens het WK in Qatar en stond op eigen benen als hoofdtrainer bij het Portugese Olhanense.

