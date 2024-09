Bram van Polen onthult dat PEC Zwolle hem een bizarre maatregel heeft opgelegd

moet een boete van duizend euro betalen als hij iets negatiefs zegt over PEC Zwolle, zo geeft de oud-voetballer maandagavond aan bij FC Afkicken. Van Polen, die overhoop ligt met het bestuur van de Zwolse club, kiest er daarom voor niet al te uitgebreid in te gaan op de situatie tussen hem en de club.

Van Polen, die een traineeship zou beginnen bij 'zijn' PEC Zwolle, vertrok onlangs na amper twee maanden bij de club wegens een hoogoplopend conflict met het bestuur. Er was een probleem met de transitievergoeding bij een eventueel ontslag. Het lukte Van Polen niet om er met PEC Zwolle uit te komen: "We kwamen er gewoon niet uit. Ik vond dat ik bepaalde rechten had opgebouwd", legt Van Polen uit bij FC Afkicken.

De 38-jarige oud-voetballer vervolgt: "Ik kan er niet te veel over zeggen, want elke keer wanneer ik iets zeg dan krijg ik een boete van duizend euro", onthult Van Polen vervolgens. "Echt?", vraagt presentator Neal Petersen voor de zekerheid nog even aan het clubicoon van de Zwollenaren: "Ja, zeker, dus ik ga het er ook niet meer over hebben."

PEC Zwolle baalde van het feit dat Van Polen de media opzocht gedurende het conflict tussen het clubicoon en de club zelf, waardoor vermoedelijk deze maatregel is opgelegd. Onlangs spraken supporters middels spandoeken hun steun uit aan Van Polen, wat hij zelf ook langs zag komen: "Het is gewoon nog steeds onrustig bij de club. Dat deed mij bij het begin wel veel, maar dat heb ik nu wel een beetje losgelaten. Ze zoeken het nu maar even uit", besluit hij met een lach.

