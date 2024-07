‘Groot probleem van Oranje had opgelost kunnen worden met meer Ajax-spelers’

miste op het EK durf en initiatief bij de spelers van het Nederlands elftal. De oud-voetballer van PEC Zwolle en analist denkt dat een groot issue van Oranje opgelost had kunnen worden met meer door Ajax opgeleide spelers binnen de lijnen, met name in de verdediging.

Oranje werd afgelopen woensdag in Dortmund uitgeschakeld door Engeland (1-2), door een doelpunt in de slotminuut van Ollie Watkins. Milan van Dongen benoemt vrijdagavond in het televisieprogramma EK-praat van ESPN het probleem dat de verdedigers van het Nederlands elftal te weinig risico’s namen in de passing. “En dan met name het breed spelen. Je hoopt toch dat er iets meer durf in zit”, concretiseert Van Dongen.

Artikel gaat verder onder video

“Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk altijd dat heel veel spelers die door Ajax opgeleid zijn, dat wat meer hebben. Die zoeken de spelers tussen de linies wat meer”, reageert Van Polen. “Dat miste ik in het spel van achteruit.”

“Schouten liet zich wel eens een linie zakken om een pass tussen de linies te versturen. Van mij mocht het af en toe ook wel directer”, vervolgt Van Polen. “Ik denk dat wij dat als Nederlands elftal goed kunnen en dan we de spelers hebben om tussen de linies te spelen. Ik denk dat Van Dijk en De Vrij dat ook goed kunnen, maar ik wilde graag wat meer initiatief zien.”

De 26-koppige selectie van bondscoach Ronald Koeman telde op het EK slechts twee Ajax-spelers: Steven Bergwijn en Brian Brobbey. De laatste linie telde echter geen afgevaardigden van de Amsterdamse club. Daley Blind kent wel een verleden bij Ajax, maar werd door Koeman slechts in één wedstrijd gebruikt.

