Emotionele Suárez neemt moeilijk besluit: ‘Iets waar ik lang over heb nagedacht’

gaat stoppen als international van Uruguay, zo kondigt de oud-Ajacied geëmotioneerd aan in een persconferentie. Komende vrijdag zal de 37-jarige spits voor het laatst in actie komen namens zijn land in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay.

Suárez had het zichtbaar moeilijk om zijn beslissing kenbaar te maken. “Het is iets waar ik lang over heb nagedacht", begint El Pistolero. "Ik ben ervan overtuigd dat vrijdag het juiste moment is. Het is moeilijk, maar dat ik tot de laatste wedstrijd alles heb gegeven, geeft me rust. De vlam is nooit uitgedoofd.”

De spits beleefde vele ups en downs met Uruguay. Zo won hij in 2011 de Copa América en hielp hij zijn land afgelopen zomer aan de derde plek op datzelfde toernooi. “Het was mijn droom dat mijn kinderen mij een prijs zouden zinnen winnen met de nationale ploeg. Mijn laatste goal was erg mooi voor hen, hoewel we geen beker mee naar huis namen”, aldus Suárez.

Hij had ook afgelopen zomer na de Copa América al kunnen stoppen als international, maar wilde graag nog een keer voor eigen publiek spelen in het Estádio Centenario. Dit zal aanstaande vrijdag tegen Paraguay gebeuren. “Ik wil dat mijn kinderen dit meemaken. Om hier voor eigen publiek te kunnen afzwaaien, ik weet niet of dat veel spelers is gegeven”, beseft de 37-jarige Suárez.

Suárez topscorer aller tijden van Uruguay

El Pistolero zal bij Uruguay gaan stoppen als topscorer aller tijden van de nationale ploeg. In 142 wedstrijden kwam de voormalig Ajax-spits tot liefst 69 doelpunten. Daarnaast gaf hij 39 assists. Suárez was met Uruguay actief op de WK’s van 2010, 2014, 2018 en 2022.

De spits debuteerde op twintigjarige leeftijd onder bondscoach Óscar Tabárez op 7 februari 2007 in de oefeninterland tegen Colombia (1-3 overwinning voor Uruguay). In dat duel pakte Suárez overigens direct een rode kaart na 85 minuten.

😞 “𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧”



Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

