Hoogstandje Canadees Koné niet voldoende: Suárez helpt Uruguay aan derde plaats Copa América

Uruguay heeft in de nacht van zaterdag op zondag ten koste van een sterk spelend Canada beslag gelegd op de derde plaats in de Copa América. Oude vos maakte diep in blessuretijd een 2-1 achterstand - mede dankzij een knappe omhaal van - ongedaan, waarna de Uruguayanen de strijd via strafschoppen beslisten.

De toeschouwers in het Bank of America Stadium in Charlotte zagen Uruguay al vroeg de leiding nemen toen Rodrigo Bentancur binnen tien minuten na een hoekschop voor de 0-1 zorgde. Canada kwam echter verdiend terug - en hoe. Een Canadese corner werd vanaf de tweede paal het Uruguayaanse doelgebied ingekopt, waar Olympique Marseille-speler Koné voormalig AZ-doelman Sergio Rochet van dichtbij verschalkte met een acrobatische omhaal.

Canada bleef vervolgens sterker en leek tien minuten voor tijd de volle buit te gaan grijpen toen Jonathan David uit een rebound de 2-1 liet aantekenen. Suárez redde Uruguay echter in blessuretijd. De spits, tegenwoordig weer aan de zijde van zijn oude Barcelona-maatje Lionel Messi uitkomend voor Inter Miami, liet de Canadese doelman Dayne St. Clair kansloos met een hard schot in de kruising: 2-2.

Daardoor moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Namens Uruguay maakten achtereenvolgens Federico Valverde, Bentancur, Giorgian De Arrascaeta en Suárez geen fout. Rochet slaagde er aan de andere kant in om de slap ingeschoten inzet van Koné uit zijn rechterhoek te tikken. Alphonso Davies mocht als vierde Canadees aanleggen en stiftte buiten bereik van Rochet op de lat, waardoor Uruguay beslag legt op het brons.

Vannacht, om 2.00 uur Nederlandse tijd, wordt de finale van de Copa América gespeeld. In het Hard Rock Stadium in Miami staat titelhouder Argentinië tegenover Colombia.

