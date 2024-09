ESPN doet dringend en ongebruikelijk verzoek aan Alex Bos, die weigert mee te werken

ESPN heeft in de rust van het duel tussen Helmond Sport en FC Volendam een dringend verzoek gedaan aan scheidsrechter Alex Bos om een van de twee ploegen andere shirts aan te laten trekken. Volgens de betaalzender heeft de tv-kijker last van de gelijkenissen in de tenues, waardoor het prettiger zou zijn als dit aangepast wordt. Dit verzoek is afgewezen.

ESPN-analist Hans Kraay junior kwam in de rust van het duel tussen Helmond Sport met een dringend advies aan scheidsrechter Bos, die de leiding had over de wedstrijd tussen Helmond Sport en FC Volendam: "Mag ik een oproep doen aan de scheidsrechter? Zou hij iemand van FC Volendam of Helmond Sport andere shirts kunnen laten aandoen. Ik zie 22 dezelfde shirts!"

Presentator Pascal Kamperman geeft vlak voor de hervatting van het tweede bedrijf in Helmond aan dat men bij ESPN serieus werk heeft gemaakt van een wisseling van de shirt: "Wij hebben een verzoek gedaan in de rust. De shirts gaan ze niet aanpassen", zegt Kamperman. "Ik vind het heel apart, maar ik zal er niet kwaad om worden", geeft Kraay aan. "Zij hebben ervoor gestudeerd, dus wij hebben het te accepteren."

Bekijk hieronder de shirts van Helmond Sport en FC Volendam