Farioli haalt bezem door opstelling van Ajax tegen RKC Waalwijk

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk is bekend. Trainer Francesco Farioli stuurt de nodige andere spelers het veld op ten opzichte van de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Besiktas (4-0). De wedstrijd begint om 16.45 uur in het Mandemakers Stadion.

Achterin zijn er geen wijzigingen bij Ajax. Dat betekent dat de achterhoede voor Remko Pasveer weer zal bestaan uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Anton Gaaei, die donderdag ontbrak wegens een blessure, gold nog als twijfelgeval voor de wedstrijd in Waalwijk. Hij is er niet bij.

Op het middenveld maakt Jordan Henderson plaats voor Branco van den Boomen. Verder neemt Davy Klaassen, die de aanvoerdersband draagt, de positie over van Kian Fitz-Jim. Dat is opvallend, want Fitz- Jim speelde sterk tegen Besiktas en wist de score te openen.

Wijzigingen voorin, Weghorst geblesseerd

In de voorhoede speelt Jaydon Banel in plaats van Mika Godts; rechts krijgt Christian Rasmussen de voorkeur boven Bertrand Traoré. Wel blijft Brian Brobbey in de spitspositie staan. Wout Weghorst is er vanwege een blessure niet bij.

Ihattaren in selectie RKC

In de aanloop naar de wedstrijd werd zondagmiddag duidelijk dat Mohamed Ihattaren voor het eerst bij de wedstrijdselectie van RKC zit. Hij begint op de bank, maar kan dus debuteren tegen zijn oude club.

Opstelling RKC Waalwijk: Houwen; Lelieveld, Van Gelderen, Van den Buijs, Familia-Castillo; Weidmann, Van de Loo, Oukili; Cleonise, Zawada, Lokesa.

Opstelling Ajax; Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Rasmussen, Brobbey, Banel.

