FC Groningen moet sterkhouders missen tegen Ajax door schorsing van meerdere duels

en Brynjólfur Willumsson zijn tenminste twee wedstrijden geschorst bij FC Groningen. Het tweetal kreeg een rode kaart in de met 2-1 verloren derby tegen sc Heerenveen en moet onder meer de uitbeurt tegen Ajax missen.

De ploeg van Dick Lukkien kwam in de eerste helft op voorsprong door een goal van Luciano Valente, maar moest niet veel later alweer de (prachtige) gelijkmaker van Jacob Trenskow slikken. Groningen liep in de tweede helft rood aan in de Derby van het Noorden, waardoor Heerenveen de genadeklap kon uitdelen via Ion Nicolaescu.

Peersman was de eerste Groninger die het veld moest ruimen in Heerenveen. De centrale verdediger kreeg in eerste instantie een gele kaart na een harde charge op Luuk Brouwers, maar werd op basis van VAR-beelden alsnog naar de kleedkamer verwezen. Voor Willumsson gold hetzelfde, want ook hij kreeg in eerste instantie de gele prent van scheidsrechter Dennis Higler.

De tuchtcommissie heeft Peersman en Willumsson voor twee duels geschorst. Dat betekent dat de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (thuis) en Ajax (uit) zonder het tweetal moeten afgewerkt worden. Op 20 oktober, tegen FC Utrecht, zijn Peersman en Willumsson normaliter weer van de partij bij Groningen.

