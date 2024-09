Opluchting bij FC Groningen-supporters na zeer verrassend nieuws

De supporters van FC Groningen reageren bij monde van John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging, niet bepaald rouwig op het verrassende nieuws dat burgemeester Koen Schuiling eind oktober vervroegd zijn ambtsketen neerlegt. De VVD-politicus trad vijf jaar geleden aan als burgervader van de stad Groningen en had in de woorden van De Jonge een 'aardig stroeve relatie' met de aanhang van de plaatselijke FC.

Schuiling (65) werd in 2019 aangesteld als opvolger van Peter den Oudsten (PvdA), zijn ambtstermijn zou pas in 2025 ten einde komen maar de politicus geeft er dus eerder de brui aan. Als reden geeft Schuiling aan dat hij 'niet langer de benodigde energie heeft' om aan een aantal zware dossiers te werken, zo meldt de NOS. Als voorbeelden daarvan noemt hij de zorgelijke situatie in Ter Apel en de gaswinningsproblematiek waarmee hij te maken kreeg. Daarnaast hakte ook de covid-pandemie er stevig in bij de bestuurder.

Waar vriend en vijand verrast reageren op het aangekondigde vertrek van Schuiling, toont De Jonge zich in gesprek met RTV Noord niet rouwig. "De relatie met FC Groningen was niet altijd even warm", zegt de voorzitter van de supportersvereniging. "We hebben in het verleden een aardig stroeve relatie gehad. Het is vooral onbegrip, denk ik. Ik heb weleens het idee gehad dat meneer Schuiling altijd dacht dat alle supporters hetzelfde zijn: ongeleide projectielen die van alles doen. Daar heeft-ie zich denk ik nooit echt in willen verdiepen. Hij is volgens mij ook nooit in het stadion geweest bij een wedstrijd", zegt De Jonge.

Vooral in het rampseizoen 2022/23, waarin FC Groningen roemloos degradeerde uit de Eredivisie en een deel van de supporters de club meermaals in diskrediet bracht, heeft kwaad bloed gezet. De Jonge haalt een voorbeeld aan van wat zich in die tijd afspeelde rond een uitduel bij Excelsior in januari 2023. Supporters van de Trots van het Noorden zouden na afloop betrokken zijn geweest bij ongeregeldheden in de trein terug naar Groningen: "Een week later werd met groot machtsvertoon bij honderd supporters een brief persoonlijk bezorgd door de politie, met sirenes aan. Dat zet meer kwaad bloed dan dat je bij elkaar komt", stelt De Jonge.

Marco Out gedroomde opvolger Koen Schuiling als burgemeester van Groningen

De regionale omroep vraagt De Jonge tot slot wie hij graag als opvolger van Schuiling zou zien. "Marco Out, de huidige burgemeester van Assen", luidt het antwoord. "Hij is een groot voetballiefhebber en FC-supporter. Dan snap je elkaars taal in ieder geval en dat maakt het een stuk makkelijker in de communicatie", aldus De Jonge.