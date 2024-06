Vaessen verklaart keuze voor FC Groningen: 'Toen Lukkien dat zei stond ik te glunderen'

Etiënne Vaessen heeft uitgelegd waarom hij naar FC Groningen is vertrokken. De promovendus kondigde woensdag aan dat de sluitpost overkomt van RKC Waalwijk. In het noorden van Nederland zal hij de concurrentie aangaan met Hidde Jurjus.

Eén van de redenen voor Vaessen om voor FC Groningen te kiezen, is omdat de club erg veel potentie heeft. “Het is hier bij FC Groningen in vele opzichten een stuk groter dan ik gewend ben”, geeft hij aan in gesprek met het Dagblad van het Noorden. “Dan heb ik het over het stadion, het trainingscomplex. Ik had het er ook nog met Frank van Mosselveld over toen bekend werd dat hij hier de nieuwe directeur zou worden. Hij komt natuurlijk ook van RKC, we gaan ver terug. Ik vroeg: waarom FC Groningen? Toen zei hij al dat het in potentie de zesde club van Nederland is. Nu is mij wel duidelijk waarom.”

Naast Groningen waren er ook verschillende clubs uit het buitenland en de top van Nederland geïnteresseerd in de sluitpost. Ook oude liefde NAC Breda wilde hem graag hebben. “Maar ik vond het tijd worden om eens uit mijn comfortzone te stappen”, legt hij daarover uit. “Dat had ook gekund bij andere clubs zoals Raków in Polen, Persepolis in Iran of Estoril in Portugal. Die hadden ook belangstelling, maar ik stelde mezelf de vraag of ik daar na een maand nog gelukkig zou zijn. Ik kwam tot de conclusie dat ik toch het liefst in Nederland blijf.” Een stap naar de top van Nederland zag hij niet zitten. “De kans dat ik daar zou gaan spelen was toch minder groot. Bij FC Groningen krijg ik die garantie natuurlijk ook niet, ik ga de concurrentie aan met Hidde Jurjus. Maar ik heb wel zoveel zelfvertrouwen dat – als ik mijn niveau haal van de laatste jaren – ik een basisplaats af kan dwingen.”

Het gesprek met trainer Dick Lukkien was voor de international van Suriname uiteindelijk doorslaggevend. “Vooral wat hij vertelde over de aanvallende speelstijl en het hoog druk zetten. Ik ben een aanvallend ingestelde keeper en zal regelmatig direct achter de laatste linie opduiken. Dat ligt me wel. Lukkien vertelde ook dat er hier hard wordt gewerkt, maar dat er ook oog is voor gezelligheid. Ik ben bijvoorbeeld van mening dat er gerust een biertje mag worden gedronken na een overwinning. Ik kom uit Brabant hè. Ik hoorde dat er hier net zo over wordt gedacht. Ook vertelde Lukkien dat de groep heel hecht is. Toen stond ik ook al te glunderen, want ik ben echt een gevoelsjongen. Het groepsgevoel is voor mij heel belangrijk”, besluit hij.

