FC Twente kent dankzij Steijn gemakkelijke avond tegen geplaagd Heerenveen

FC Twente heeft dinsdagavond een in te halen Eredivisiewedstrijd tegen sc Heerenveen vrij eenvoudig gewonnen. stal in de eerste helft de show met een penalty en een fraaie omhaal, waarna de thuisploeg in de tweede helft rustig aan kon doen.

Bij FC Twente loopt het seizoen nog niet bepaald zoals gehoopt. Op basis van de gecreëerde kansen zouden de Tukkers op plaats drie moeten staan, maar door een gebrekkige afronding vindt de ploeg van Joseph Oosting zichzelf terug op de twaalfde plaats. In eigen huis namen zij het op tegen SC Heerenveen, dat zaterdag nog genadeloos met 9-1 werd afgedroogd door AZ. Robin van Persie wijzigde echter niets aan zijn basisopstelling, net als zijn Overijsselse collega.

Dat betekende dat Michel Vlap in het duel tussen zijn eerste en huidige club op de bank begon. In de dug-out zag hij hoe een andere oud-Heerenveen-speler in de openingsfase de hoofdrol opeiste. Mitchell van Bergen voelde zich als een vis in het water tegen de hoge Friese defensie en snelde zijn tegenstander op de linkerflank meermaals voorbij. De eerste keer resulteerde dit in een aardig schot, maar vervolgens stokte de bijdrage van de 25-jarige vleugelspeler. In gevaarlijke posities liet de passing hem in de steek, waardoor Twentse pogingen schaars bleven. Heerenveen kwam ondertussen maar weinig in het stuk voor en had veel moeite met de druk van de tegenstander. Bij de opbouw vanuit doeltrappen werden de Friezen fel afgejaagd, waardoor Mickey van der Hart tweemaal bijna in de fout ging.

Het was echter een ander onhandig moment van de 30-jarige doelman dat de openingstreffer van de thuisploeg inleidde. Bij een grote kans voor Sam Lammers kegelde hij de spits omver, maar in eerste instantie had de keeper het geluk dat de aanval wegens buitenspel afgefloten werd. Na tussenkomst van de VAR bleek daarvan echter geen sprake en kreeg Twente een strafschop, die Steijn overtuigend binnenschoot. Na een rustigere periode, waarin Heerenveen zich terug liet zakken en de Twentse schoten blokte, was de blonde middenvelder eveneens verantwoordelijk voor de 2-0.

De eerste omhaal wist Van der Hart nog te keren. Toen de zoon van Maurice het even later na een afgeslagen voorzet opnieuw probeerde, kon de doelman echter enkel toekijken hoe de poging via de paal geweldig binnenviel. Na rust verschalkte Van Bergen de doelman opnieuw en maakte hij na 80 duels eindelijk weer eens een treffer. Dat dacht de buitenspeler tenminste, want in al het gejuich hoorde hij in eerste instantie niet dat zijn doelpunt wegens buitenspel was afgekeurd. Aan de andere kant ging een treffer op een paar centimeter ook niet door, maar bij een inzet van Trenskow langs de inglijdende Lars Unnerstall stond bij de Friezen de paal in de weg.

Het elftal van Robin van Persie speelde in de tweede helft scherper en had minder moeite om de bal in bezit te houden. Zo ontstond er een interessant schouwspel waarin het spel op en neer golfde. De thuisploeg had een overwicht, maar de beste kansen waren voor de bezoekers. Ilias Sebaoui en Ion Nicolaescu kwamen met handige pogingen echter niet tot een aansluitingstreffer. In de slotfase probeerden de bezoekers nog een treffer te forceren, maar Twente hield uiteindelijk de nul. Zo stijgen de Tukkers met stip naar plaats zes, terwijl SC Heerenveen in de onderste regionen van de ranglijst blijft hangen.