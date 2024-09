Ferdinand en Neville laten gezicht zien op Eredivisie-gala

Edwin van der Sar is maandagavond onderscheiden met een Eredivisie Oeuvre Award. De voormalig keeper en sportbestuurder ontving de prijs tijdens de Eredivisie Awards in Utrecht, voor zijn verdiensten in de voetballerij. Eerder ontvingen Arjen Robben, Wim Jansen (postuum) en Louis van Gaal de prijs.

ESPN, dat het gala uitzond, heeft diverse vrienden van Van der Sar gevraagd om een videoboodschap voor hem op te nemen. Sir Alex Ferguson, Gary Neville, Rio Ferdinand, Ruud van Nistelrooij, Erik ten Hag feliciteerden hem. Ferdinand noemde hem ‘een ongelooflijke dienaar’ van het voetbal, die zich altijd ‘onberispelijk’ heeft gedragen en ‘door teamgenoten en voetbalfans van over de hele wereld wordt gerespecteerd’. “Ik respecteer je. Je was mijn keeper. Je was mijn man.”

Neville gaf aan dat de award ‘dikverdiend’ is. “Je bent een fantastische ambassadeur. Niet alleen voor het Nederlandse voetbal, maar ook voor het Europese voetbal. Je hebt alles in je carrière, op en naast het veld, gedaan met fatsoen, integriteit en waardigheid. En ik moet je zeggen dat mijn ervaringen met keepers zijn dat ze een beetje gekke mensen zijn. Jouw grootste prestatie is dat jij de meest normale keeper bent die ik ben tegengekomen”, grapte Neville. “Dus gooi die prijs van vanavond maar in de prullenbak en zie deze prijs, die ik je geef, als de grootste prestatie in je carrière.”

Ferguson, bij Manchester United de trainer van Van der Sar, bedankte hem voor de samenwerking. “Je bent een geweldige keeper voor mij geweest. Je bracht je ervaring, persoonlijkheid en karakter. Het was een geweldige tijd. Ik zal altijd herinneren hoe jij in de rust ervoor zorgde dat jouw professionaliteit en winnaarsmentaliteit bij iedereen in de kleedkamer doordrong.”

𝗘𝗿𝗲𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗢𝗲𝘂𝘃𝗿𝗲 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 voor Edwin van der Sar 🤝



Bedankt voor alles wat je voor het Nederlands voetbal hebt betekend, Edwin! 🙏#eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/f9kUte9OJH — Eredivisie (@eredivisie) September 2, 2024

