'Feyenoord kan spoedig beschikken over nieuwe aankoop na toestemming autoriteiten'

Inbeom Hwang kan binnenkort zijn debuut gaan maken voor Feyenoord. De Zuid-Koreaanse middenvelder, die overkwam van Rode Ster Belgrado, is vanaf maandag gemachtigd om te trainen en wedstrijden te spelen voor de Rotterdammers.

Voor de 61-voudig international betaalde Feyenoord deze zomer zeven miljoen euro en kan dus als een grote aankoop worden bestempeld. Hij kan als aanvallende of defensieve middenvelder uit de voeten, maar staat veelal centraal op het middenveld. Hwang zou de opvolger van de naar Brighton & Hove Albion vertrokken Mats Wieffer moeten worden.

De laatste weken was de nieuwe aankoop nog niet speelgerechtigd, maar nu is hij dat wel. Dat laat Feyenoord op de eigen clubsite weten. "De autoriteiten hebben Inbeom Hwang zijn gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid afgegeven, waardoor de onlangs nieuw aangetrokken 27-jarige middenvelder per direct kan trainen en wedstrijden kan spelen voor Feyenoord", valt er te lezen.

Hwang heeft in Rotterdam een contract tot 2028 getekend. In de eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord zou hij eventueel zijn debuut kunnen maken: donderdag speelt de ploeg van Brian Priske thuis tegen Bayer Leverkusen. Vorig seizoen werden de Duitsers ongeslagen landskampioen en haalden zij de Europa League-finale.

