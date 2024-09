Opvallende wissel Priske onder de loep: 'Betekent dat de selectie niet in balans is'

De selectie van Feyenoord is niet in balans, vindt Martijn Krabbendam. Dat werd afgelopen weekend tegen FC Groningen (2-2) opeens duidelijk, toen eruit werd gehaald voor Julian Carranza.

Ramiz Zerrouki werd in de wedstrijd Sparta Rotterdam - Feyenoord (1-1) van het veld gestuurd, waarna hij tegen FC Groningen geschorst moest toekijken. Daardoor was de 20-jarige Zechiël de enige overgebleven verdedigende middenvelder waar coach Brian Priske over kon beschikken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opta analyseert competitiefase Champions League: aardige kans overwintering PSV, Feyenoord komt er bekaaid vanaf

Zechiël moest tegen Groningen met een blessure echter na 78 minuten het veld verlaten, waarna Carranza dus het veld inkwam. De beste positie van de nieuwe Argentijnse aankoop is echter spits. "Toen die wissel gebeurde, zag je een soort conferentie bij de bank", begint Martijn Krabbendam bij FC Rijnmond. "Iedereen sprak met iedereen; het leek wel of ze werden overvallen doordat hij eruit moest. Toen kwam er een aanvaller in en was alle organisatie helemaal verdwenen. Je kon eigenlijk wachten op die gelijkmaker."

De journalist snapt niet hoe het mogelijk is dat er geen betere vervanger voor Zechiël voorhanden was. "Wie hebben ze anders op de bank? Ze hebben één controlerende middenvelder en die is er niet bij. Dan valt Zechiël weg en moet je iets doen. Dat betekent ook dat de selectie niet in balans is." De mindere seizoensstart van Feyenoord is dus ook niet (alleen) Priske aan te rekenen, vindt Dennis Kranenburg. "Hij is niet echt geholpen. Arne Slot zei al: we moeten directe versterkingen hebben om de aansluiting met PSV weer terug te vinden. Als die dan uitblijven en je lang zit opgescheept met spelers waar je eigenlijk afscheid van wil nemen, dan is het ook niet alleen op Priske af te schrijven."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske is niet blij en bijt van zich af na vraag van Valentijn Driessen

Feyenoord-trainer Brian Priske is niet gediend van enkele reacties naar aanleiding van de wissel van Quinten Timber in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.