Feyenoord zwaar benadeeld tegen FC Groningen? ‘Dit is werkelijk ongelooflijk!’

Hans Kraay junior denkt dat Feyenoord benadeeld is in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (eindstand 2-2). De analist zag hoe in de veertiende minuut een harde sliding inzette op , waarna hij ‘slechts’ met geel werd bestraft. In Bellen met Hans Kraay jr. van ESPN laat de oud-voetballer zijn ongenoegen blijken.

Kraay junior laat weten dat hij zich dit weekend heeft geërgerd aan het moment rondom Van Bergen en Paixão. “Nogal. Ik vond het werkelijk ongelooflijk dat Thom van Bergen geen rood heeft gekregen voor zijn hele wilde tackle op Paixão. Waarom geeft onze topscheidsrechter Makkelie daar geen rood voor?”, begint de analist.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mossou verbaast zich over niet gegeven rode kaart: ‘De VAR was gewoon even nasi halen’

“Misschien had hij een belemmerd gezichtsveld, maar in hemelsnaam: waar is de VAR dan voor? Ze kunnen het acht keer, uit twaalf verschillende standpunten bekijken”, verbaast Kraay junior zich hardop. Van Bergen werd bestraft met een gele kaart. De tussenstand was op dat moment nog 0-0.

LEES OOK: Brian Priske ontvangt al na vier speelrondes een pijnlijk verwijt van Valentijn Driessen

Feyenoord gaf zaterdagavond opnieuw punten weg in de Eredivisie. De Rotterdammers keken in de 81e minuut nog tegen een 0-2 voorsprong aan, maar gaven het door een dubbelslag van Brynjólfur Willumsson helemaal weg.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend: Feyenoorder bij beste spelers

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt. Een van de beste vier speelt bij Feyenoord.