Mossou verbaast zich over niet gegeven rode kaart: ‘De VAR was gewoon even nasi halen’

Sjoerd Mossou vindt het onbegrijpelijk dat FC Groningen-speler Thom van Bergen in de wedstrijd tegen Feyenoord geen rode kaart kreeg van scheidsrechter Danny Makkelie. In zo’n geval is er altijd nog de VAR, maar Rob Dieperink, de VAR van dienst, was volgens de journalist ‘even nasi halen’.

Mossou blikt terug op de heikele thema’s van het afgelopen Eredivisieweekend en zag een rode kaart voor NEC’er Kodai Sano. Deze klopte volgens de regels, want de Japanner trok aan het shirt van de doorgebroken Guus Til en hij deed geen poging om de bal te spelen. “Ga je als verdediger wél een zogenaamd ‘voetbalduel’ aan bij een overtreding, dan krijg je in een strafschopsituatie hooguit een gele kaart: een versoepeling van de regels om het zogenoemde ‘triple punishment’ wat in te dammen”, schrijft hij in het Algemeen Dagblad.

“Maar hoe logisch het onderscheid in theorie ook mag lijken, een dag later bleek de praktijk opeens weer totaal lachwekkend”, vervolgt Mossou. “RKC-verdediger Julian Lelieveld schopte Cisse Sandra van Willem II zondagmiddag zo lomp ondersteboven, dat het spontaan op de lachspieren wekte. Bas Nijhuis gaf meteen een strafschop, iets wat Stevie Wonder vermoedelijk óók had gedaan, want de schop van Lelieveld was tot in Waalwijk te horen.

In tegenstelling tot Sano kreeg de RKC-verdediger helemaal geen kaart. “De uitleg liet zich raden: Lelieveld had in al zijn drieste lompheid wél een poging gedaan de bal te spelen. Het is typisch voetbal, een sport zo rijk aan onvergelijkbare situaties en interpretaties, dat het steeds opnieuw onmogelijk blijkt om geheel feilloze spelregels te maken”, stelt Mossou.

Mossou ziet Van Bergen ontsnappen aan rood

Scheidsrechter Makkelie en VAR Rob Dieperink misten zaterdagavond wel een honderd procent rode kaart bij het duel tussen FC Groningen en Feyenoord. “Thom van Bergen maakte een vliegende, zeer gevaarlijke tackle op Igor Paixão, maar ontsnapte op onbegrijpelijke wijze aan een rode kaart”, aldus Mossou. “Dat had niets met de spelregels te maken. In dit geval was VAR Rob Dieperink gewoon even nasi halen.”

