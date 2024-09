Brian Priske ontvangt al na vier speelrondes een pijnlijk verwijt van Valentijn Driessen

Valentijn Driessen is nog niet onder de indruk van de nieuwe Feyenoord-trainer Brian Priske, zo schrijft de verslaggever van De Telegraaf zondagavond in zijn analyse voor de krant. De journalist vindt de tactische en personele keuzes van de Deen vooralsnog niet goed uitpakken. Daarmee drukt hij zich naar eigen zeggen nog op een milde manier uit.

In De Telegraaf bekijkt Driessen de ondermaatse prestaties van Feyenoord zondagavond vanaf een kritische kant. In zijn analyse komt ook de rol van Priske ter sprake, die al in drie van de vier Eredivisie-wedstrijden met Feyenoord gelijkspeelde: "Tot dusver maakt hij (Priske) geen onuitwisbare indruk en is zwalken een milde kwalificatie voor zijn tactische en personele keuzes", schrijft Driessen. "De Deen benadrukt keer op keer dat hij om 06.00 uur op staat, in het belang van Feyenoord alles opzij zet, maar de erfenis van Slot is er eentje waaraan hij zich gemakkelijk kan vertillen", denkt de journalist.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ESPN trekt 24 uur na gelijkspel in Groningen pijnlijke conclusie over Feyenoord

Driessen verwacht dat Priske met Feyenoord voor een 'hels karwei' staat, wegens het zware programma dat op komst is in de Eredivisie en in de Champions League. De verslaggever kijkt echter niet alleen naar het functioneren van de trainer van Feyenoord, want ook het functioneren van Dennis te Kloese (technisch- en algemeen directeur) komt op kritische wijze ter sprake.

Van Hanegem haalt hard uit naar Priske en ‘kleuterklas’ Feyenoord

"Het helpt niet dat Feyenoord op het eerste oog niet sterker uit de zomerse transferperiode is gekomen. Het vertrek van Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Yankuba Minteh en de langgeblesseerde Quilindschy Hartman is onvoldoende opgevangen", vindt Driessen. De sportjournalist schrijft de nieuwkomers niet direct af, maar ziet dat de spelers nog moeite hebben om zich direct op een goede manier te manifesteren: "Het kost de nieuwelingen te veel tijd om aan te haken."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN-camera's schakelen snel naar Feyenoord-reserve in minuut 66

Een opvallend moment, halverwege de tweede helft van de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord.