'Wijndal kon Ajax verruilen voor 'interessante club' die ineens niets meer van zich liet horen'

Owen Wijndal stond afgelopen zomer in de belangstelling van de Turkse topclub Galatasaray, zo meldt het Algemeen Dagblad. De werkgever van Hakim Ziyech haakte echter af toen het naast een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League greep, waardoor de linksback nog altijd speler van Ajax is.

In de zomer van 2022 telde Ajax tien miljoen euro neer om Wijndal over te nemen van AZ. De linksback was op dat moment aanvoerder van de Alkmaarders en had zich al opgewerkt tot het Nederlands elftal, maar kende desondanks een moeizame start in Amsterdam. Een vaste basisplaats wist hij onder Alfred Schreuder, John Heitinga en Maurice Steijn nooit te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

Ajax besloot Wijndal in de zomer van 2023 dan ook op huurbasis te laten verkassen naar het Antwerp van toenmalig trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars. Met de Belgische kampioen kwam Wijndal onder meer uit in de Champions League, maar aan het einde van het jaar besloot Antwerp hem terug te laten keren naar Amsterdam. Daar werd Wijndal aan het begin van de voorbereiding zelfs naar het beloftenteam teruggezet in afwachting van een mogelijke transfer.

Die zou er niet komen, hoewel er dus wel degelijk belangstelling was: "Galatasaray had hij best interessant gevonden, maar toen de Turkse kampioen de Champions League misliep, hoorde hij niets meer", schrijft clubwatcher Johan Inan in het AD. Andere clubs die interesse toonden werden door Wijndal zélf afgewezen: "Er zijn clubs gekomen, maar niet waarvoor ik Ajax wilde inruilen", sprak de verdediger.

Inmiddels is het perspectief voor Wijndal bij Ajax enigszins verbeterd. De nieuwe trainer Francesco Farioli nam de linksback vorige week woensdag voor het eerst op in zijn wedstrijdselectie voor het duel met Fortuna Sittard (5-0). Wijndal bleef 90 minuten op de bank, maar mocht drie dagen later op bezoek bij Go Ahead Eagles (1-1) wél een halfuur meedoen als invaller, wat zijn eerste Ajax-speelminuten in dertien maanden betekenden. Mogelijk volgt later deze week zijn rentree in Europees verband, als Ajax het donderdag in de eigen Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Besiktas in de eerste speelronde van de Europa League.

