Grote transferstunt: Osimhen kan tegen Ajax en AZ gaan spelen

De overstap van naar Galatasaray is afgerond. De 25-jarige aanvaller wordt gehuurd van Napoli, zonder een optie tot koop. Door zijn overstap kan Osimhen in de Europa League uitkomen tegen onder meer AZ en Ajax. Ondertussen is Napoli met Osimhen ook een optie overeengekomen om zijn contract te verlengen tot medio 2027, met een contractuele afkoopsom van 75 miljoen euro.

De overstap van Osimhen naar Istanbul is opvallend te noemen. Vorig jaar was hij nog felbegeerd in Europa, nadat hij met 26 doelpunten een groot aandeel had in de eerste landstitel van Napoli in 33 jaar. Afgelopen seizoen miste hij de nodige wedstrijden door blessureleed en door zijn deelname aan de Afrika Cup; met Nigeria reikte hij tot de finale. Toch kwam Osimhen nog tot 15 treffers in 25 Serie A-optredens. Napoli wist het succesvolle kampioensjaar geen vervolg te geven en eindigde als tiende.

Conte negeerde Osimhen

Toen Antonio Conte begin juni werd aangesteld als nieuwe trainer, werd de breuk met Osimhen vrijwel meteen in gang gezet. Conte wilde graag Romelu Lukaku als nieuwe spits binnenhalen – wat richting het einde van de transferperiode lukte – en liet Osimhen buiten zijn selecties. Ook ontnam hij de spits zijn rugnummer 9. Lukaku heeft er overigens uit respect voor Osimhen voor gekozen om nummer 9 niet over te nemen: hij speelt dit seizoen met nummer 11.

Even leek het erop dat Osimhen en Lukaku de omgekeerde wegen zouden bewandelen: Lukaku kwam over van Chelsea, dat zelf interesse toonde in Osimhen. De salariseisen van Osimhen zouden echter te hoog zijn geweest. Ook een deal met de Saudische club Al-Ahli kwam niet van de grond, waardoor Galatasaray een kans rook. Omdat de Turkse transferperiode pas op 16 september sluit, kon Osimhen worden binnengehaald.

Osimhen treedt in voetsporen Drogba

De spits treedt daarmee in de voetsporen van zijn landgenoot en voetbalheld, Didier Drogba, dit in het seizoen 2013/14 voor Galatasaray speelde. Osimhen werd maandagnacht door duizenden Galatasaray-supporters onthaald op het vliegveld. Galatasaray neemt een groot deel van het miljoenensalaris van Osimhen over.

Osimhen tegen AZ en Ajax

In de Europa League speelt Galatasaray dit seizoen tegen zowel AZ als Ajax. Beide wedstrijden worden in Nederland afgewerkt. Op 28 november wacht in Alkmaar het duel met AZ; op 30 januari reist Galatasaray af naar de Johan Cruijff ArenA voor de ontmoeting met Ajax.