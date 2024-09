Grote verbazing over winnaar Doelpunt van het Jaar in de Eredivisie

Het doelpunt van in de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht is verkozen tot Doelpunt van het Jaar in de Eredivisie. De aanvaller nam de prijs in ontvangst tijdens het Eredivisie Award-gala in Utrecht.

Paixão scoorde op 31 maart met een fraai afstandsschot en maakte de 1-2 in de wedstrijd die Feyenoord uiteindelijk met 4-2 won. De andere genomineerde doelpunten waren ook grotendeels afstandsschoten. Onder anderen Johan Bakayoko, Bas Dost, David Min, Ruben van Bommel, Jakov Medic en Kaj Sierhuis waren genomineerd.

'Feyenoorders hebben poll gekaapt'

Hoewel het doelpunt van Paixão fraai was, klinkt op sociale media de nodige verbazing over de uitreiking. Omdat het publiek de winnaar bepaalde, concluderen veel voetbalfans dat Feyenoord-supporters de poll hebben 'gekaapt'.

Paixão ontving de prijs uit handen van presentator Jan Joost van Gangelen, die zijn talenknobbel toonde en hem in het Portugees interviewde.