Derksen en Van der Gijp lachen Oranje-speler compleet uit om ‘gênante’ uitspraak

Johan Derksen en René van der Gijp hebben maandagavond uitgelachen, naar aanleiding van de uitspraken die de aanvoerder van het Nederlands elftal zaterdag deed na afloop van het Nations League-duel van Oranje met Bosnië en Herzegovina (5-2 overwinning).

Van Dijk sprak zaterdag na afloop van Nederland - Bosnië bij SBS6 met Noa Vahle. Een stuk van het interview wordt maandag getoond in Vandaag Inside. Met Vahle sprak Van Dijk onder meer over zijn rol als aanvoerder van Oranje. "Je bent elke dag bezig met de jongens om te zorgen dat iedereen fris en fruitig is. Dat hoort ook bij aanvoerderschap, maar het is niet altijd even makkelijk om daarmee te dealen, die verantwoordelijkheid én bij de club, én bij Oranje. Maar mijn motivatie is nog steeds super hoog. Ik ben nog steeds Virgil van Dijk, de grote leider", zei de verdediger van Liverpool.

"Dat heb ík zelfs nog nooit over mezelf gezegd!", reageert Derksen in de studio van Vandaag Inside schaterlachend. "Ik vind altijd: mensen die dat van zichzelf zeggen, dat zijn geen grote leiders." Derksen krijgt bijval van collega-analist Van der Gijp: "Dat was toch gênant, hè? Dat is gênant?"

"Ik hoor hier weer precies hetzelfde...”, zegt Derksen over de verdere inhoud van het interview. “Veel kritiek op dat het allemaal niet zo goed liep, dat schijnt toch voor alle ego's het ergst te zijn wat ze kan overkomen hè? Dan zijn ze meteen helemaal van de leg."

Video: René en Johan lachen om gênante' uitspraak van Oranje-speler

