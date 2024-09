Johan Derksen verafschuwt moment in duel van Oranje: 'Hier moet ik van overgeven'

Johan Derksen heeft zich gestoord aan het de manier waarop zaterdagavond zijn doelpunt vierde tegen Bosnië en Herzegovina. De spits van het Nederlands elftal zette vlak voor tijd de 4-2 op het scorebord, maar de manier waarop hij die goal vierde kon Derksen niet aan, zo geeft de analist toe in het programma Vandaag Inside.

Derksen blikt in het programma Vandaag Inside kort terug op de interland van Oranje tegen Bosnië en Herzegovina. Het doelpunt van Weghorst is de analist bijgebleven. De aanvaller van Ajax besloot zeer uitbundig te juichen na zijn treffer, maar deed dat wel in zijn eentje. Het stoorde Derksen mateloos, die liever had gezien dat Weghorst naar Quinten Timber die het voorwerk deed was gelopen, of andere teamgenoten had opgezocht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen en Van der Gijp lachen Oranje-speler compleet uit om ‘gênante’ uitspraak

“Hier moet ik van overgeven", zegt Derksen als het juichen van Weghorst wordt besproken in de uitzending van Vandaag Inside. "De egocentrische wijze waarop hij die goal viert...", verzucht de analist, die er niet te veel woorden aan vuil wil maken.

Bekijk hier juichen van Weghorst na zijn treffer tegen Bosnië en Herzegovina: