Topclub volgt twee PSV-spelers tijdens interlandperiode

De wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Canada wordt zaterdagavond (22.00 uur) aandachtig gevolgd door scouts van Juventus, zo weet Tuttosport te melden. De Oude Dame kijkt daar nauwlettend naar de verrichtingen van PSV-spelers en .

TeamUSA en Canada nemen het zaterdagavond om 22.00 uur op tegen elkaar in het Children’s Mercy Park in Kansas City. Op de tribune zullen scouts van Juventus zich verzamelen voor rapporteren van drie spelers die op het lijstje staan van de topclub uit Turijn: Jonathan David van LOSC Lille en PSV’ers Tillman en Pepi.

Eerstgenoemde fungeert al langer als een interessante optie voor de Serie A-grootmacht. De 24-jarige spits beschikt over een afgelopen contract bij Lille en is daarom op de radar verschenen van diverse (top)clubs. De man die afgelopen seizoen goed was voor 26 goals en negen assists staat er eveneens goed op bij FC Barcelona en Internazionale.

Juventus kijkt daarnaast naar de verrichtingen van Tillman en Pepi. Tillman ligt nog tot medio 2028 vast in Eindhoven, nadat hij afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro definitief werd overgenomen van Bayern München. De Amerikaan was afgelopen seizoen al een belangrijke pion in de formatie van Peter Bosz en laat ook in het nieuwe seizoen uitstekende dingen zien. In de eerste vijf duels noteerde Tillman twee goals en twee assists.

Dat ook Pepi op de radar van Juventus staat, is opvallend. De spits moet in Eindhoven genoegen nemen met een reserverol achter Luuk de Jong. Dat gold afgelopen seizoen ook al, maar desondanks maakte de Amerikaan negen goals in slechts 674 minuten.

