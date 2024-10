Perez deelt zorgen: ‘Snap dat Ihattaren 120 kilo is geweest, maar…’

is te snel teruggekomen in het profvoetbal, zo vindt Kenneth Perez. Volgens de analist is de aanvallende middenvelder nog steeds niet op het gewicht dat hij zou moeten zijn om professioneel te sporten.

Ihattaren maakte zondagmiddag namens RKC Waalwijk zijn rentree in het profvoetbal. In de thuiswedstrijd tegen Ajax mocht hij tien minuten voor tijd invallen. Toch was hij daar nog niet klaar voor, zo stelt Perez in Dit was het Weekend op ESPN. “Goed dat hij eruit lijkt te komen, maar helemaal fit is hij natuurlijk niet”, begint de analist. “Ik snap wel dat hij 120 kilo is geweest, maar hij is nog steeds veel te zwaar om profvoetballer te zijn.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich vervolgens af waar Perez dat aan ziet. “Je kunt toch zien dat hij een buikje heeft”, laat de voormalig voetballer zich uit wanneer beelden van de invalbeurt van Ihattaren worden getoond. “Voor alle duidelijkheid, dit heeft niks met fat shaming te maken”, verduidelijkt Perez, die vervolgens uitlegt dat de meeste spelers in het profvoetbal ‘blokjes’ op de buik hebben. “Dan ben je professional, niet als je met een buikje loopt.”

Ook Marciano Vink denkt dat Ihattaren wat langer de tijd had moeten nemen voordat hij zijn rentree maakte. “Je kunt niet ongestraft zo lang uit het voetbal stappen”, stelt de analist. “Hij zal wel voor zichzelf getraind hebben en is vervolgens aangesloten. Wat traint hij nu met de groep? Twee weken? Dan is dit toch best wel heel snel.”

