Rellen na duel tussen RKC en Ajax: agent en politiepaard raken gewond

De Mobiele Eenheid heeft zondag moeten ingrijpen wegens ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax in de Eredivisie. Supporters van de Waalwijkers zochten de confrontatie met supporters van Ajax, waardoor de politie en de ME in actie moesten komen.

De supporters van RKC zouden na afloop van de wedstrijd in Waalwijk de confrontatie hebben opgezocht met de supporters van Ajax. De politie wilde dit voorkomen, waarna de relschoppers de confrontatie aangingen met de agenten zelf. Hierbij is in ieder geval een agent gewond geraakt, aangezien er een fiets tegen zijn rug werd gegooid. Ook een politiepaard is gewond geraakt.

De ME is vervolgens in actie gekomen en heeft de orde kunnen herstellen na zo'n 45 minuten. Aanhoudingen zijn er op het moment van schrijven nog niet verricht, maar de politie probeert duidelijkheid te krijgen welke mensen verantwoordelijk waren voor de rellen na afloop van dit Eredivisie-duel. De supporters van Ajax zijn op geen enkele manier betrokken geweest bij de rellen.

In een persbericht spreekt de politie schande van het optreden van deze 'zogenaamde RKC-supporters'. Er zullen stappen ondernomen worden: "Er volgt een politieonderzoek naar de oorzaak en identiteit van de daders", valt er te lezen.

