Oud-teamgenoot belooft: 'Eind dit jaar spelen Messi en Ronaldo voor één keer samen'

Carlos Tévez is van plan een afscheidswedstrijd te organiseren, waarbij en samen in een team spelen. Dat maakt de voormalig spits bekend in de podcast Gol Gana van het Argentijnse YouTubekanaal Olga.

Tévez is alweer bijna drie jaar officieel met voetbalpensioen. De Argentijn begon zijn carrière bij Boca Juniors en kwam via het Braziliaanse Corinthians in Europa terecht bij West Ham United. Vervolgens speelde de spits voor zowel Manchester United als Manchester City. Tévez speelde nog twee jaar voor Juventus voor hij terugkeerde naar Boca. Na een uitstapje naar het Chinese Shanghai Shenhua sloot hij zijn carrière af bij zijn eerste club.

Argentijnse grootheid

Tévez is een grootheid in Argentinië. Aan het begin van de jaren 2000 werd hij driemaal op rij Zuid-Amerikaans voetballer van het jaar. In zijn tijd bij Manchester City werd hij topscorer van de Premier League. Na zijn carrière is Tévez zich vrij snel gaan richten op een trainerscarrière. De 76-voudig international stond al aan het roer bij Rosario Central en Independiente.

Vermeende strijd met Messi

De inmiddels clubloze trainer schuift aan bij podcast Gol Gana en bespreekt er onder andere zijn relatie met Messi. De twee hebben een goede verstandhouding, vertelt Tévez, ondanks dat de buitenwereld daar misschien anders over denkt. Bij het Argentijnse elftal waar Messi en Tévez voor speelden was veel aanvallende concurrentie, die de band niet zou hebben bevorderd. Naast Messi en Tévez konden Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, Diego Milito, Ezequiel Lavezzi en Rodrigo Palacio niet allemaal tegelijk op het veld staan.

Afscheidswedstrijd

In de podcast gaat het op een gegeven moment over een afscheidswedstrijd voor Tévez, die in 2022 stopte met voetballen, vanwege het overlijden van zijn vader. “Ik ben nu gestopt, omdat ik mijn grootste fan ben verloren”, zei een emotionele Tévez toen.

Belofte van Tévez

Aan het eind van het jaar zou de afscheidswedstrijd moeten plaatsvinden, volgens Tévez, die La Bombonera, het prachtige stadion van Boca Juniors, aanwijst als podium. Wie er in ieder geval op het veld moeten staan? Messi en Ronaldo. Tévez kent de supersterren allebei goed. Zo speelde hij tachtig wedstrijden met Ronaldo bij Manchester United en 47 wedstrijden voor het Argentijnse nationale elftal met Messi. “We gaan ze bij elkaar brengen”, belooft Tévez.

