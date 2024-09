Kenneth Perez reageert geïrriteerd, nadat Milan van Dongen zijn verzoek over Ihattaren negeert

Kenneth Perez heeft zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN weinig zin om te praten over . Laatstgenoemde tekende deze week verrassend een contract bij RKC Waalwijk, nadat hij sinds eind maart van dit jaar zonder club zat.

Bij RKC krijgt Ihattaren de kans om zijn carrière uit het slop te trekken, na mislukte pogingen bij Ajax, Samsunspor en Slavia Praag. De 22-jarige aanvallende middenvelder is nog niet wedstrijdfit en verscheen deze week voor het eerst op het trainingsveld van de huidige hekkensluiter van de Eredivisie.

“Moeten we het nog hebben over de terugkeer van de verloren zoon Ihattaren? Of willen jullie dat liever als hij minuten gaat maken?”, vraagt presentator Milan van Dongen in Dit was het Weekend aan analisten Perez en Karim El Ahmadi. Perez maakt meteen duidelijk dat hij het nu nog te vroeg vindt om over Ihattaren te praten. “Zullen we wachten totdat hij een bal heeft getrapt?”, reageert de Deense analist.

“Ik moet wel zeggen dat hij er echt fit uitziet. Zijn gezicht is wat slanker”, valt El Ahmadi in. Vervolgens start de regie van Dit was het Weekend een video in van de eerste trainingsdag van Ihattaren bij RKC, afgelopen vrijdag. Perez ergert zich daaraan: “Jij vraagt iets en vervolgens wordt deze video ingestart”, richt de oud-voetballer zich geïrriteerd tot Van Dongen. “We gaan het 45 seconden hebben over een speler van RKC die net getekend heeft en heel lang niet gevoetbald heeft.”

Van Dongen verdedigt de keuze om het video-item over Ihattaren toch te tonen: “Ik snap onze regisseur Frank wel. Karim zegt: hij ziet er fit uit. Onze beeldredacteuren hebben dit filmpje gemaakt. Dan gaan we het laten zien ook.”

Perez vraagt zich af ‘ten opzichte van wat’ Ihattaren er fit uitziet. “Ten opzichte van de 117 kilo die hij eerst woog”, reageert Van Dongen. Perez is echter niet overtuigd: “Dan zie ik er ook nog fit uit. Ik heb het graag over Mohamed Ihattaren, als hij wat leuks heeft gedaan op het veld.”

