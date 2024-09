Enorme verbazing na rentree Ihattaren: ‘Krankzinnig is misschien een beter woord’

Sjoerd Mossou heeft vol ongeloof de teksten van Bram Bakker over zitten lezen. De oud-speler van onder meer PSV en Ajax maakte eerder deze week bij RKC Waalwijk zijn rentree op de Nederlandse velden en Bakker, psychiater van beroep, vertelde in gesprek met het Algemeen Dagblad dat het hem niet zou verbazen als Ihattaren over een paar maanden alweer in het Nederlands elftal staat. Mossou vindt het ‘krankzinnig’ dat Bakker meteen zulke hoge verwachtingen creëert.

Velen geloofden er niet meer in, maar eerder deze week kwam het verrassende nieuws naar buiten dat RKC Waalwijk Ihattaren een nieuwe kans op eerherstel geeft. Na mislukte pogingen bij onder meer Ajax en in Turkije en Tsjechië is Ihattaren vastberaden om Nederland te laten zien dat hij nog altijd heel goed kan voetballen. Bakker heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. “Deze jongen is 22 jaar en gaat een sensatie worden op de Nederlandse velden. Ja, daar mag je mij best op afrekenen straks. Niemand weet hoe dit afloopt, maar we hebben het over iemand met exceptioneel talent. Zó veel dat hij over een half jaar weer in Oranje kan staan”, zo sprak de psychiater eerder deze week in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Mossou vindt het ‘krankzinnig’

De woorden van Bakker zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Mossou wijdt er zelfs een column aan. “Nu ben ik natuurlijk geen psychiater, ook geen psycholoog, maar een revolutionaire aanpak lijkt me dit sowieso. Als hulpverlener niet kalm de verwachtingen temperen, niks ‘rustig opkrabbelen in de luwte’, niks downplayen, maar precies het tegenovergestelde van dat. Bakker duwt Ihattaren meteen weer genadeloos in zijn rol van wonderkind, van toekomstig Wereldvoetballer van het Jaar, van Diego Armando Ihattaren”, zo schrijft Mossou de verbazing van zich af. Volgens Mossou zou je dit ‘omdenken kunnen noemen’, maar is ‘krankzinnig’ misschien toepasselijker. “Iedereen die Bram Bakker heet, zou Ihattaren eerst in alle rust laten wennen aan het leven als profvoetballer.”

Mossou is van mening dat de psychiater er goed aan had gedaan als hij de verwachtingen rond de kersverse ‘aanwinst’ van RKC Waalwijk had getemperd. “Niet voor niets mislukten de eerste vier comebacks allemaal hopeloos, dus laten we eerst eens voorzichtig kijken hoe ver we in Waalwijk komen.” Mossou heeft te doen met Henk Fraser. De trainer van RKC staat momenteel al onder zware druk in Waalwijk, na een dramatische seizoensstart met nul punten uit vijf wedstrijden. “Je zou maar Henk Fraser zijn. Die stond al voor de loodzware taak RKC in de Eredivisie te houden, maar hij krijgt er nog een lekkere bonusopdracht bij: een voetballer die al jaren niet meer voetbalt, zou volgens Bram Bakker binnen een half jaartje in het Nederlands elftal moeten spelen. Ik zou dat echt ongelooflijk knap vinden van Fraser. En nog veel knapper zou het zijn van Ihattaren natuurlijk, vooral als dat lukt met godbetert Bram Bakker aan zijn zijde”, zo leest het.

