Bom staat op barsten bij RKC: 'Een aangekondigd afscheid lijkt het van Fraser'

De positie van RKC-trainer Henk Fraser staat in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zaterdagavond hevig onder druk. Dat schrijft het Algemeen Dagblad althans. Fraser behoedde de club in het afgelopen seizoen op de valreep voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, maar vindt zich op dit moment na vijf competitieduels terug op de laatste plaats in de Eredivisie. In Waalwijk zouden inmiddels ‘dezelfde geluiden’ klinken als tijdens zijn dienstverbanden bij zijn vorige clubs.

RKC stelde Fraser in de zomer van 2023 aan als hoofdtrainer, bijna een jaar nadat hij door FC Utrecht op straat was gezet na een incident met aanvaller Amin Younes op het trainingsveld. Ruim een jaar na zijn aanstelling in Waalwijk dreigt opnieuw een voortijdig vertrek, zo schrijft het AD. RKC verloor vorige week kansloos van Willem II en dat was voor een groep supporters de spreekwoordelijke druppel. Zij meldden zich ’s avonds bij het stadion van hun club en maakten hun wens duidelijk: Fraser moet opstappen.

“Een aangekondigd afscheid lijkt het van de trainer, die eerder al voortijdig afzwaaide bij Sparta en FC Utrecht. Wat is dat toch met de inmiddels 58-jarige oud-Feyenoorder, ooit bestempeld als toptrainer in spe?”, zo klinkt het. “Waar hij komt, lijkt de bom vroeg of laat te barsten. Zelfs bij Vitesse, waarmee hij als enige coach in de clubgeschiedenis de KNVB Beker won, diende hij zijn contract niet uit.” Het valt inmiddels dus niet uit te sluiten dat ook RKC en Fraser voortijdig uit elkaar gaan. De Waalwijkers staan na vijf competitieduels nog op nul punten. Na de thuiswedstrijd tegen Sparta volgen ontmoetingen met Ajax (thuis), FC Utrecht (uit) én FC Twente (thuis).

Volgens het dagblad weerklinken bij RKC dezelfde geluiden ‘die ze in Rotterdam-West en Utrecht zo bekend voorkomen’. “Dat spelers verlammen wanneer hij weer eens hoofdschuddend langs de lijn staat na een mislukte actie van een van hen. Dat ze zijn soms ijzige, zwijgzame blik vrezen. En dat de verantwoordelijkheid voor een nederlaag, vinden ze, veelal op de ploeg wordt afgeschoven. En niet op degene die de opstelling maakt.”

