Fraser blikt vooruit op komst Ihattaren: ‘Speciale voetballer, wat dat betreft buitencategorie’

wordt zeer waarschijnlijk donderdag gepresenteerd bij RKC Waalwijk. In gesprek met De Telegraaf heeft trainer Henk Fraser zijn enthousiasme over de vermeende komst van het voormalig toptalent al geuit.

Woensdagavond kwam naar buiten dat Ihattaren weer gaat voetballen. De 22-jarige middenvelder zat in een heel diep dal nadat zijn vader eind 2019 overleed, maar is hard op de weg terug, zo vertelde hij in een interview met De Telegraaf. Nu gaat hij proberen zijn carrière bij RKC Waalwijk weer nieuw leven in te blazen.

Voor Fraser, die met de Brabanders na vijf duels puntloos op de laatste plaats in de Eredivisie staat, is de komst van Ihattaren erg prettig. “Hij is wel een speciale voetballer, natuurlijk”, geeft de trainer aan wanneer gevraagd of hij blij is met de komst van de linkspoot. “Daar zou niemand ongelukkig van worden. Wat betreft voetbal is hij buitencategorie.”

Fraser wil Ihattaren steunen

Of Fraser Ihattaren ook daadwerkelijk weer op zijn oude niveau terugkrijgt, durft hij nog niet te zeggen. “Het is ook een beetje eigen werk wat daarin zit”, stelt de oefenmeester. “Als je heel graag wil en je hebt je zaken op orde, is het iets wat uit jezelf komt.” Fraser is dan ook klaar om er te zijn voor Ihattaren. “We hebben allemaal wel eens moeilijke tijden en dan is het fijn als je ergens steun hebt. Die heeft hij absoluut van ons.”

