Van der Gijp adviseert: Ihattaren moet voorbeeld nemen aan één speler in De Kuip

Johan Derksen heeft weinig vertrouwen in de terugkeer van als voetballer. Donderdag bevestigde RKC Waalwijk dat Ihattaren een contract tot het einde van het seizoen heeft getekend, met de optie voor een extra jaar. René van der Gijp heeft er ook weinig fiducie in en raadt Ihattaren zelfs aan om zich nog te bedenken.

“Ihattaren wil nu terugkomen”, zegt Van der Gijp donderdagavond bij Vandaag Inside. Hij adviseert Ihattaren om goed te kijken naar de beelden van de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen (0-4). “Ik raad hem aan: kijk nu even naar de eerste helft van Wirtz. Dat moet je dus dalijk gaan doen. Dan kan hij zich nog bedenken. Dan kun je het beter misschien niet doen.”

Ihattaren wordt bijgestaan door een team van fysiotherapeuten, hersteltrainers, diëtisten, kickboksdocenten en psychologen. Onder meer voormalig psycholoog Bram Bakker ontfermt zich over de aanvaller. “Ik vind Bram Bakker wel een goede vent. Die staat dag en nacht voor zo’n jongen klaar”, zegt Derksen. Het is echt zijn allerlaatste kans, want het is óf RKC óf in de goot.”

Derksen noemt Ihattaren ‘slapzak eersteklas’

“Ik heb er geen vertrouwen in”, vervolgt Derksen over Ihattaren. “Het is een slapzak eersteklas. Hij blijft maar met het excuus komen dat zijn vader is overleden, maar je komt op een gegeven moment ook door een rouwproces heen. Dan moet je dat niet als excuus blijven aanvoeren.”

René van der Gijp denkt dat Ihattaren juist motivatie zou kunnen halen uit het overlijden van zijn vader. “Zijn vader is overleden, dat is verschrikkelijk. Maar ik denk dat die man maar één ding had gewild: dat hij was doorgebroken als voetballer. Het had juist een motivatie moeten zijn.”

“Hij heeft de ruggengraat van een banaan”, reageert Derksen. “Hij heeft alle kansen van de wereld gehad en heeft nu een paar mensen zo ver gekregen om het toch te proberen. Ik gun het die jongen van harte en ik hoop dat het lukt, want iedereen steekt er veel tijd in.”

