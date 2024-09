Perez ziet iets onbegrijpelijks tijdens FC Groningen - Feyenoord en spreekt totale verbazing uit

Kenneth Perez kan er met zijn hoofd niet bij dat zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Groningen niet heeft weten te scoren voor Feyenoord. De vleugelspeler kreeg in de slotfase van de eerste helft een opgelegde kans op de 0-2, maar slaagde er niet in om van dichtbij doelman Etienne Vaessen te passeren. Volgens Perez bestaat er geen makkelijkere kans in het voetbal.

Nieuwkoop keerde vorig jaar terug bij Feyenoord en voorzag de toenmalige trainer Arne Slot van meer opties op de rechterflank. Nieuwkoop werd door de succestrainer enkel gebruikt als rechtsback, maar diens opvolger Brian Priske ziet in hem ook een serieuze optie voor de rechtsbuitenpositie. De 28-jarige verdediger uit Bergen op Zoom was zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Groningen een van de drie aanvallers. Hij kreeg in de slotfase van de eerste helft dé kans op de 0-2. Santiago Giménez bood Nieuwkoop een haast niet te missen kans, maar laatstgenoemde kreeg het toch voor elkaar om niet te scoren.

Perez begrijpt er niets van. “Nieuwkoop, rechtsbuiten. Krijgt een gigantische kans. Eén van de makkelijkste kansen die je kunt krijgen. Die moet je erin schieten, maar hij is geen aanvaller. Dit is de aller makkelijkste kans”, zo spreekt Perez zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN zijn totale verbazing uit over de misser van Nieuwkoop. “De bal komt perfect, de keeper ligt al (in de korte hoek, red.). Gewoon links in de hoek. Dit is zó easy, maar hij kan het gewoon niet zo heel goed. Hij werkt heel hard, maar hij kan gewoon niet zo goed voetballen”, zo steekt Perez zijn mening over Nieuwkoop niet onder stoelen of banken.

Nieuwkoop bewees eerder dit seizoen overigens dat hij wel degelijk met zulke kansen om weet te gaan. In een soortgelijke situatie was het in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV wél raak. Nieuwkoop schoot Feyenoord in Eindhoven op een 1-2 voorsprong. In Groningen zat zijn wedstrijd er na 62 minuten alweer op. Feyenoord leidde op dat moment met 0-1 en maakte via Igor Paixão later in de tweede helft 0-2, maar gaf die voorsprong uit handen en moest zodoende genoegen nemen met een punt.

