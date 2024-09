Kijkers spreken schande van programmering Viaplay rondom Manchester City - Arsenal

Kijkers van Viaplay hebben geen goed woord over voor de programmering van de betaalzender rondom de topper in de Premier League tussen Manchester City en Arsenal.

Manchester City en Arsenal spelen zondag in het Etihad Stadium de topper in de Premier League. Het is het duel tussen de nummer één en twee van vorig seizoen en de twee voornaamste titelkandidaten deze voetbaljaargang, maar Viaplay heeft ervoor gekozen om geen voorbeschouwing en rustanalyse in te bouwen.

Tijdens de rust van het duel startte Viaplay eerst een bandje in van enkele doelpunten uit het verleden bij wedstrijden tussen Manchester City en Arsenal. Daarna werd er geschakeld met het Etihad Stadium en werd kort een Engelse analyse getoond van onder anderen Kasper Schmeichell en Freddie Ljungberg. Een eigen analyse werd echter niet verzorgd.

De karige programmering van Viaplay rondom de topwedstrijd wordt de betaalzender niet bepaald in dank afgenomen door de kijkers. Op X regent het kritische reacties. “Zo'n topwedstrijd en dan niemand in de studio? Bezuiniging?”, vraagt een kijker zich af. Een ander reageert met: “Waar is de rustanalyse? Dan betaal je zoveel geld krijg je dat geen eens een rustanalyse.”

Een overzicht van de reacties op de karige programmering van Viaplay: