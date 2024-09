KNVB Beker op tv: hoe laat en op welke zender is de loting voor de eerste ronde te bekijken?

52 verenigingen zitten zaterdagavond in de koker voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de TOTO KNVB Beker, maar via welke zender en hoe laat is deze loting te bekijken?

De loting vindt plaats op zaterdag 28 september, om 23.00 uur. De balletjes worden getrokken tijdens de live-uitzending van De Eretribune, een praatprogramma van ESPN. De uitzending is te bekijken op het hoofdkanaal (ESPN 1) van de betaalzender. De loting wordt verricht als de zaterdagavondwedstrijden in de Eredivisie zijn afgewerkt.

Welke ploegen vinden we terug in de loting?

Na twee kwalificatierondes is het tijd voor het hoofdtoernooi van de TOTO KNVB Beker. Er gaan in totaal 52 clubs in de koker. 24 verenigingen uit de amateurdivisies kunnen gekoppeld worden aan 28 profclubs.

Eredivisie: FC Utrecht, NEC Nijmegen, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, FC Groningen, sc Heerenveen, Willem II, NAC Breda, RKC Waalwijk, Almere City FC, Heracles Almelo, PEC Zwolle.

Keuken Kampioen Divisie: Roda JC, FC Dordrecht, ADO Den Haag, De Graafschap, FC Emmen, MVV Maastricht, Vitesse, Helmond Sport, VVV-Venlo, SC Cambuur, FC Eindhoven, Telstar, TOP Oss, FC Den Bosch.

Tweede Divisie: S.V. Spakenburg, De Treffers, Quick Boys, Katwijk, Rijnsburgse Boys, BVV Barendrecht, Koninklijke HFC, v.v. Noordwijk, AFC.

Derde Divisie: DOVO, IJsselmeervogels, Sparta Nijkerk, SC Genemuiden, USV Hercules, Eemdijk, Blauw Geel’38/JUMBO, FC Lisse, FC Rijnvogels, OJC Rosmalen, ASWH.

Vierde divisie: VV Capelle, Quick’20, Kolping Boys.

Eerste klasse: FC Winterswijk.

Waarom kunnen PSV, Feyenoord en Ajax niet geloot worden?

Een aantal clubs hebben een vrijstelling gekregen voor de eerste ronde van de KNVB Beker. De ploegen die actief zijn in Europa, namelijk PSV, Feyenoord, Ajax, FC Twente en AZ, zitten zaterdagavond niet in de koker. Ook Go Ahead Eagles heeft een vrijstelling, omdat de Deventenaren dit seizoen actief waren in de voorrondes van de Conference League.

