Koeman laat speler al na 35 minuten warmlopen: publiek reageert veelzeggend

Het Nederlands elftal neemt het zaterdagavond in de eerste wedstrijd van de Nations League op tegen Bosnië en Herzegovina. Door Joshua Zirkzee kwam de ploeg van Ronald Koeman al snel aan de leiding, maar Oranje moest al snel de gelijkmaker slikken. Opvallenderwijs stuurde de bondscoach al na 35 minuten uit de reservebank voor de warming-up.

Weghorst, die deze interlandperiode genoegen moet nemen met een plek op de reservebank, maakte in het afgelopen EK furore bij het Nederlands elftal. De boomlange spits vertolkte een heldenrol in de openingswedstrijd van Oranje tegen Polen, toen hij de winnende goal maakte. Sindsdien is Weghorst populair bij het Nederlandse publiek.

Dat bleek onder meer toen de aanvaller de dug-out verliet voor de warming-up. Veel toeschouwers in het Philips Stadion stonden op en begonnen te klappen. Weghorst klapte vervolgens terug naar de fans en hervatte zijn warming-up. Het is niet duidelijk of Koeman al een wissel op het oog had en wat de reden achter de warming-up was.

