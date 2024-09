Koeman beklaagt zich over de situatie op de tribune: 'Daar heb ik wel wat van gezegd'

Ronald Koeman heeft maandagmiddag op zijn persconferentie naar aanleiding van het thuisduel met Duitsland van dinsdagavond zijn verbazing uitgesproken over de vele supporters van Bosnië en Herzegovina die afgelopen zaterdag op de wedstrijd tegen het Nederlands elftal waren afgekomen. De bondscoach heeft er na afloop iets van gezegd, want volgens hem is het ‘gek’ dat er zoveel fans van de tegenstander in de thuisvakken zitten.

Het Oranjelegioen kreeg afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland veel complimenten vanuit zowel binnen- als buitenland. Het Nederlands elftal wist zich tijdens vrijwel elke wedstrijd gesteund door duizenden tot tienduizenden landgenoten. Beelden van de Oranjemassa in onder meer Hamburg, Leipzig en Berlijn gingen het hele continent over. Maar tijdens het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina was het Oranjelegioen duidelijk wat minder dominant dan menigeen ongetwijfeld had gedacht.

Veel Bosniërs aanwezig tegen Oranje

Op de ontmoeting in de eerste speelronde in de nieuwe editie van de Nations League waren heel veel supporters van Bosnië en Herzegovina afgekomen. Op veel plekken in het Philips Stadion van PSV kleurde het blauw, dus ook in de thuisvakken. Koeman werd maandagmiddag op de persconferentie door Willem Vissers van de Volkskrant gevraagd naar de herrie voorafgaand aan de aftrap, maar de bondscoach wilde liever iets kwijt over het grote aantal Bosniërs. “Ik weet niet of het vreemd is. Als we ons ook nog moeten bemoeien met het voorprogramma naar een wedstrijd toe… Ik vond het wel opvallend dat er heel veel Bosnië-supporters door het hele stadion zaten”, zo klonk het.

Koeman ziet liever dat de supporters van de tegenstander een eigen vak ergens boven in het stadion krijgen toegewezen. “Ik denk dat ze daar iets beter op moeten letten. Dat is niet respectloos gezegd, maar: boven in het vak en de rest Oranje”, zo stelt de keuzeheer voor. Het ‘verbaasde’ dat dit afgelopen zaterdag niet het geval was. “Daar heb ik wel wat van gezegd, want dat is gek.”

