Krankzinnige situatie bij duel van FC Eindhoven: 'Hij wil niet van het veld af!'

De wedstrijd tussen FC Eindhoven en Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond vanwege een uiterst bijzondere situatie ietwat vertraagd. De mascotte van de Brabantse club ondervond problemen op het veld, waardoor er vertraging ontstond.

Leo Driessen, commentator bij de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Roda JC op het schakelkanaal van ESPN, zag het vrijdagavond misgaan in het Jan Louwers Stadion. Een bijzonder probleem voor de mascotte zorgde ervoor dat de wedstrijd iets later van start moest gaan: FC Eindhoven - Roda JC begon ietsje later, omdat de mascotte niet van het veld af wilde. Of eigenlijk: niet kon", legt Driessen uit.

De mascotte, die in Eindhoven Woutje wordt genoemd, had een probleem met zijn outfit: "Zijn hoofd zat verkeerdom, dus hij wist niet waar hij was. En niemand die hem hielp. Dan duurt het even", vertelt de commentator. Extreem lang duurde het niet in Eindhoven, want na een paar minuten vertraging kon de bal gaan rollen.

Ook in Rotterdam waren er problemen bij een wedstrijd, want in het tweede bedrijf moest het duel tussen Excelsior en Jong AZ tijdelijk worden stilgelegd. Dit had te maken met het feit dat de communicatie tussen de scheidsrechter en grensrechters plotseling niet meer werkte.